В Новосибирске впервые организована выставка-продажа изделий, созданных людьми с инвалидностью

На выставке будут организованы интерактивные локации и мастер-классы.

Впервые в рамках форума «Новосибирск – город безграничных возможностей» пройдет выставка-продажа «Доброе дело», на которой будут представлены изделия, созданные людьми с инвалидностью, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Новосибирцы смогут оценить красоту и оригинальность изделий, созданных людьми с инвалидностью, и приобщиться к доброму делу – приобрести мыло ручной работы, тряпичную куклу-оберег или керамическую посуду. Также на выставке будут организованы интерактивные локации и мастер-классы.

Список участников выставки-продажи ежедневно дополняется.

Выставка-продажа будет проходить с 20 августа в течение десяти дней на торговой площадке ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Фото: официальная группа в соцсетях