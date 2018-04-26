В Новосибирске вырос спрос на бизнес в сфере торговли и услуг

Больше всего за год в регионе подорожали интернет-магазины, а также компании, работающие в сфере торговли и сельского хозяйства.
Эксперты Avito проанализировали объявления о продаже бизнеса в Новосибирске, размещенные на сайте в первом квартале, и интерес к ним со стороны посетителей. В I квартале 2018 года самыми востребованными стали компании в сфере торговли и услуг — по 31% запросов. Замыкает тройку лидеров общественное питание (13%). Средняя стоимость готового бизнеса в городе за первые три месяца составила 3 млн 495 тыс. руб., что на 4% выше, чем за предыдущий квартал, и на 4% меньше, чем за I квартал прошлого года.
Самой дорогой категорией готового бизнеса на Avito в Новосибирске стали сельхозкомпании — их средняя стоимость составила 16 млн 913 тыс. руб., что на 39% выше аналогичного периода 2017 г. Также в лидерах оказались производственные предприятия (5 млн 546 тыс. руб.). Однако по сравнению с I кварталом прошлого года этот бизнес потерял 49% в стоимости.
Интернет-магазины стали для жителей Новосибирска самым доступным видом бизнеса, как и в целом по России. Их средняя стоимость составила 887 тыс. руб. и по сравнению с прошлым годом возросла на 118%.
Средняя стоимость разных видов готового бизнеса на Avito, Новосибирск, I кв. 2018
|
Виды готового бизнеса
|
Средняя цена, руб.
|
Динамика за квартал
(по сравнению с
IV кв. 2017)
|
Динамика за год
(по сравнению с
I кв. 2017)
|
Интернет-магазин
|
887 000
|
84%
|
118%
|
Развлечения
|
1 930 000
|
-6%
|
-27%
|
Торговля
|
2 295 000
|
12%
|
43%
|
Общественное питание
|
2 725 000
|
-7%
|
-17%
|
В целом
|
3 495 000
|
4%
|
-4%
|
Строительство
|
3 667 000
|
-14%
|
-66%
|
Сфера услуг
|
4 041 000
|
6%
|
16%
|
Другое
|
5 131 000
|
30%
|
8%
|
Производство
|
5 546 000
|
-15%
|
-49%
|
Сельское хозяйство
|
16 913 000
|
7%
|
39%
По средней цене готового бизнеса на Avito за I квартал 2018 г. Новосибирск занимает седьмое место среди городов-миллионников. Его средняя стоимость составила 102% от среднероссийского показателя в 3 млн 429 тыс. руб. и 75% от максимальной цены по стране, установленной в Ростове-на-Дону (4 млн 634 тыс. руб.).
Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Avito составляет почти 33,4 млн человек — около пятой части населения России. 18,5 млн уникальных пользователей заходят на Avito с мобильных устройств. На сайте размещено 38,9 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют около 400 тыс. новых объявлений.
По материалам пресс-офиса AVITO — PRP — A Weber Shandwick Affiliate Company
Фото: pixabay.com, автор- geralt
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