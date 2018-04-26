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Businessjump

В Новосибирске вырос спрос на бизнес в сфере торговли и услуг

  • 26/04/2018
бинес

Больше всего за год в регионе подорожали интернет-магазины, а также компании, работающие в сфере торговли и сельского хозяйства.

Эксперты Avito проанализировали объявления о продаже бизнеса в Новосибирске, размещенные на сайте в первом квартале, и интерес к ним со стороны посетителей. В I квартале 2018 года самыми востребованными стали компании в сфере торговли и услуг — по 31% запросов. Замыкает тройку лидеров общественное питание (13%). Средняя стоимость готового бизнеса в городе за первые три месяца составила 3 млн 495 тыс. руб., что на 4% выше, чем за предыдущий квартал, и на 4% меньше, чем за I квартал прошлого года.

Самой дорогой категорией готового бизнеса на Avito в Новосибирске стали сельхозкомпании — их средняя стоимость составила 16 млн 913 тыс. руб., что на 39% выше аналогичного периода 2017 г. Также в лидерах оказались производственные предприятия (5 млн 546 тыс. руб.). Однако по сравнению с I кварталом прошлого года этот бизнес потерял 49% в стоимости.

Интернет-магазины стали для жителей Новосибирска самым доступным видом бизнеса, как и в целом по России. Их средняя стоимость составила 887 тыс. руб. и по сравнению с прошлым годом возросла на 118%.

Средняя стоимость разных видов готового бизнеса на Avito, Новосибирск, I кв. 2018

Виды готового бизнеса

Средняя цена, руб.

Динамика за квартал

(по сравнению с

IV кв. 2017)

Динамика за год

(по сравнению с

I кв. 2017)

Интернет-магазин

887 000

84%

118%

Развлечения

1 930 000

-6%

-27%

Торговля

2 295 000

12%

43%

Общественное питание

2 725 000

-7%

-17%

В целом

3 495 000

4%

-4%

Строительство

3 667 000

-14%

-66%

Сфера услуг

4 041 000

6%

16%

Другое

5 131 000

30%

8%

Производство

5 546 000

-15%

-49%

Сельское хозяйство

16 913 000

7%

39%

По средней цене готового бизнеса на Avito за I квартал 2018 г. Новосибирск занимает седьмое место среди городов-миллионников. Его средняя стоимость составила 102% от среднероссийского показателя в 3 млн 429 тыс. руб. и 75% от максимальной цены по стране, установленной в Ростове-на-Дону (4 млн 634 тыс. руб.).

Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Avito составляет почти 33,4 млн человек — около пятой части населения России. 18,5 млн уникальных пользователей заходят на Avito с мобильных устройств. На сайте размещено 38,9 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют около 400 тыс. новых объявлений.

По материалам пресс-офиса AVITO — PRP — A Weber Shandwick Affiliate Company

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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