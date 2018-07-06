В Новосибирске вырос спрос на строителей

Строители также стали самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных категорий.

По данным «Avito Работа», во II квартале 2018 года в тройку наиболее востребованных специалистов в Новосибирске вошли представители сферы продаж, производства, а также строительного бизнеса. Среди соискателей наиболее популярными стали строительство, продажи и категория «без опыта, студенты», сообщили в пресс-службе сайта объявлений.

Отмечается, что во II квартале 2018 года Новосибирск занял пятое место среди крупных российских городов по размеру зарплаты, составившей 34 200 рублей в месяц. За год она выросла на 8,6 %, а за квартал — на 1,5 %.

По итогам квартала в Новосибирске в число самых востребованных специалистов вошли продавцы, производственники, строители, профессионалы автобизнеса и перевозчики. Работодатели чаще всего искали на «Avito Работа» специалистов именно из этих сфер: на них суммарно пришлось около 71,5 % всех актуальных вакансий в городе. За квартал больше всего вырос спрос на строителей (прирост доли вакансий группы в общем числе составил 2,6 п.п.), а снизился — на продавцов (снижение доли вакансий группы в общем числе вакансий на 2,7 п.п.). За год самый большой прирост активности работодателей в поиске кандидатов пришелся на группу «строительство» — на 3,4 п.п., а самое большое снижение наблюдается в «продажах» — на 3,5 п.п.

Среди соискателей за II квартал самый большой интерес вызвали вакансии в сферах «строительство», «продажи», «без опыта, студенты», «производство, сырьё, с/х» и «транспорт, логистика». На вакансии в этих пяти группах пришлось 76,2 % всех запросов контактов за II квартал 2018 года. Максимальный прирост спроса за год пришелся на «производство, сырьё, с/х» (3,9 п.п.), за квартал — на «строительство» (3,2 п.п.). Максимальное снижение спроса за год пришлось на группу профессий «без опыта, студенты» (минус 6,6 п.п.), за квартал — на «транспорт, логистика» (5,4 п.п.).

— В Новосибирске самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных категорий оказались строители — им в среднем предлагали 43 800 рублей в месяц. А самыми низкооплачиваемыми оказались студенты и соискатели без опыта работы, которым предлагали в среднем 26 100 рублей в месяц. Квартальная динамика окладов больше всего порадовала студентов — зарплаты выросли на 3,2%, но разочаровала перевозчиков — оклады упали на 6,3 %. За год больше всего выросли зарплаты строителей (на 9,5%), а снизились — у перевозчиков (на 0,6 %), — рассказали специалисты.

Фото: pixabay.com, автор- jeviniya