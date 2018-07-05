В Новосибирске задержана бывший главврач детской больницы

Ей инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору), сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

— В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с лета 2015 года по конец ноября 2016 года 68-летняя главный врач ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 3», её 57-летняя заместитель по экономическим вопросам и 56-летняя руководитель направления медицинского страхования АО «Д2 Страхование», путем обмана, под предлогом мнимого оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию, похитили денежные средства, принадлежащие ГБУЗ Новосибирской области «Детская городская клиническая больница № 3», поступавшие в счет оплаты услуг по пребыванию в палатах повышенной комфортности в двух отделениях в сумме не менее 10 млн. рублей, что является особо крупным размером, после чего распорядились ими по своему усмотрению, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время находящаяся 68-летняя фигурантка по делу задержана, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и домашнем аресте.

В пресс-службе уточнили, что всем фигуранткам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ две из них полностью признали вину в содеянном, бывший главный врач частично.

Назначено судебное рассмотрение ходатайство следователя для решения вопроса об избрании в отношении 68-летней обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

— В настоящее время по уголовному делу произведены обыски по местам работы и жительства обвиняемых, в ходе которых изъята финансово-бухгалтерская документация хозяйственной деятельности ГБУЗ НСО «ДГКБ №3» и АО «Д2 Страхование», а также имущество обвиняемых, решается вопрос о наложении на него ареста, допрошен ряд свидетелей, — говорится в сообщении.

Продолжается проведение следственных и процессуальных действий в целях установления иных эпизодов аналогичной преступной деятельности бывшего главного врача больницы и иных её должностных.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru