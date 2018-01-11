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Businessjump

В Новосибирске зарегистрировано 59 микрофинансовых организаций

  • 11/01/2018
мфо

За год их количество сократилось на 13.2%.

В Новосибирской области на начало 2018 года в реестре микрофинансовых организаций зарегистрировано 59 компаний против 68 годом ранее, что составляет 15,2% от общего количества МФО в Сибирском федеральном округе или 2,6% общероссийского количества. Пяти из них присвоен статус микрофинансовых компаний (МФК), что составляет 8,3% общероссийского количества компаний с данным статусом. За год количество зарегистрированных МФО сократилось на 13,2%, при этом из реестра исключено 28 компаний, внесено — 19, отмечается в исследовании Easyfins.ru.

Индекс плотности МФО в регионе, рассчитанный аналитиками компании по количеству зарегистрированных МФО на 100 тыс. жителей, сократился на 0,33 пункта до 2,12 пунктов. Это самое низкое значение с момента введения реестра МФО (минимальное зафиксировано в 2012 году — 2,14 МФО на 100 тыс. жителей, максимальное — 3,82 ед — в 2014 году).

— Новосибирская область впервые с момента начала ведения реестра микрофинансовых организаций сравнялась с регионами-лидерами СФО — Красноярским краем и Иркутской областью— по количеству зарегистрированных МФО. По темпам сокращения регионом-лидером в округе стала Республика Бурятия: количество МФО этого региона за год сократилось на 40%. Признак стабильности показали компании Республики Алтай, Тыва и Забайкальского края — изменений на протяжении 2017 года по количеству компаний не произошло. При этом Республика Алтай сохраняет самую высокую плотность МФО на количество жителей региона — индекс Easyfins.ru составил 3,23 компании на 100 тыс. жителей. Всего в Сибирском федеральном округе зарегистрировано 389 МФО, что составляет 17,13% общего количества микрофинансовых организаций, внесенных в реестр, — комментирует главный аналитик Easyfins.ru Борис Прокопенко.

Регион

Кол-во МФО

Сокращение, %

Красноярский край

59

19%

Новосибирская область

59

13%

Иркутская область

59

16%

Алтайский край

53

5%

Кемеровская область

38

16%

Омская область

26

28%

Томская область

26

7%

Республика Бурятия

24

40%

Республика Хакасия

17

26%

Забайкальский край

16

0%

Республика Алтай

7

0%

Республика Тыва

5

0%

К наиболее заметным игрокам на российском рынке МФО эксперты Easyfins.ru отнесли новосибирские компании ООО МФК «Займер» и ООО МФК «Лайм-Займ». В целом по России на 29 декабря в реестре микрофинансовых организаций значится 2271 компания.

По данным 2ГИС, в Новосибирске в рубрике «микрофинансовые организации» зарегистрировано 217 компаний. В Easyfins.ru в ответ на запрос редакции уточнили, что речь идет о филиалах иногородних МФО.

— То есть, сколько на рынке региона реально работающих игроков, неизвестно даже ЦБ, так как все фиксируют только адрес регистрации юрлица, — говорится в ответе.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

Юлия Данилова

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