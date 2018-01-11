В Новосибирске зарегистрировано 59 микрофинансовых организаций

За год их количество сократилось на 13.2%.

В Новосибирской области на начало 2018 года в реестре микрофинансовых организаций зарегистрировано 59 компаний против 68 годом ранее, что составляет 15,2% от общего количества МФО в Сибирском федеральном округе или 2,6% общероссийского количества. Пяти из них присвоен статус микрофинансовых компаний (МФК), что составляет 8,3% общероссийского количества компаний с данным статусом. За год количество зарегистрированных МФО сократилось на 13,2%, при этом из реестра исключено 28 компаний, внесено — 19, отмечается в исследовании Easyfins.ru.

Индекс плотности МФО в регионе, рассчитанный аналитиками компании по количеству зарегистрированных МФО на 100 тыс. жителей, сократился на 0,33 пункта до 2,12 пунктов. Это самое низкое значение с момента введения реестра МФО (минимальное зафиксировано в 2012 году — 2,14 МФО на 100 тыс. жителей, максимальное — 3,82 ед — в 2014 году).

— Новосибирская область впервые с момента начала ведения реестра микрофинансовых организаций сравнялась с регионами-лидерами СФО — Красноярским краем и Иркутской областью— по количеству зарегистрированных МФО. По темпам сокращения регионом-лидером в округе стала Республика Бурятия: количество МФО этого региона за год сократилось на 40%. Признак стабильности показали компании Республики Алтай, Тыва и Забайкальского края — изменений на протяжении 2017 года по количеству компаний не произошло. При этом Республика Алтай сохраняет самую высокую плотность МФО на количество жителей региона — индекс Easyfins.ru составил 3,23 компании на 100 тыс. жителей. Всего в Сибирском федеральном округе зарегистрировано 389 МФО, что составляет 17,13% общего количества микрофинансовых организаций, внесенных в реестр, — комментирует главный аналитик Easyfins.ru Борис Прокопенко.

Регион Кол-во МФО Сокращение, % Красноярский край 59 19% Новосибирская область 59 13% Иркутская область 59 16% Алтайский край 53 5% Кемеровская область 38 16% Омская область 26 28% Томская область 26 7% Республика Бурятия 24 40% Республика Хакасия 17 26% Забайкальский край 16 0% Республика Алтай 7 0% Республика Тыва 5 0%

К наиболее заметным игрокам на российском рынке МФО эксперты Easyfins.ru отнесли новосибирские компании ООО МФК «Займер» и ООО МФК «Лайм-Займ». В целом по России на 29 декабря в реестре микрофинансовых организаций значится 2271 компания.

По данным 2ГИС, в Новосибирске в рубрике «микрофинансовые организации» зарегистрировано 217 компаний. В Easyfins.ru в ответ на запрос редакции уточнили, что речь идет о филиалах иногородних МФО.

— То есть, сколько на рынке региона реально работающих игроков, неизвестно даже ЦБ, так как все фиксируют только адрес регистрации юрлица, — говорится в ответе.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

Юлия Данилова