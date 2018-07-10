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В Новосибирске ждут повторного визита Юрия Борисова

  • 10/07/2018
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Правительство региона рассчитывает, что в городе пройдет совещание по диверсификации предприятий ОПК.

— В рамках недавнего визита в Новосибирск вице-премьера РФ Юрия Борисова, отвечающего за деятельность и развитие ОПК, он посетил важнейшее предприятие этого комплекса, расположенное в Новосибирск — «НАЗ им В.П. Чкалова», филиал ОАО «Компания Сухой». Основное изделие, которое сегодня производится на новосибирском предприятии по заказу минобороны — это Су-34. Кроме того, у него есть гражданская часть портфеля. Во время визита Юрия Ивановича в Новосибирск мы обсуждали вопрос диверсификации производства завода, его загрузки на перспективу, — рассказал на пресс-конференции врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам, Борисов дал ряд поручений руководству ОАО «Объединенная авиастроительная компания» и холдинга «Сухой», а также высказал ряд пожеланий в адрес минобороны РФ, чтобы спрогнозировать загрузку предприятия на среднесрочную перспективу.

— Мы надеемся, что в ближайшее время состоится повторный визит Юрия Борисова в Новосибирск в рамках которого будет проведено отдельное совещание по диверсификации предприятий ОПК, расположенных на территории региона, — добавил Травников.

В исполнении государственного оборонного заказа участвуют около 40 предприятий Новосибирской области, среди них: «НАЗ им. В. П. Чкалова», ОАО «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна», ОАО «Швабе — Оборона и Защита», ОАО «Новосибирский механический завод «Искра».

Фото: Юлия Данилова

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