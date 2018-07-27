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В Новосибирске желающих работать в PR стало меньше на 33 %

  • 27/07/2018
adult

Спрос на специалистов в этой сфере снизился на 17%.

В Новосибирске число желающих работать в сфере связей с общественностью сократилось на 33 %. К такому выводу пришли эксперты Avito, проанализировав динамику заработной платы, предложения вакансий и спроса соискателей с этой сфере.

Выяснилось, что наиболее сильное падение интереса соискателей пришлось на Тюмень (-73%) и Красноярск (-67%). Интерес к вакансиям в PR за год вырос – причем значительно – только в Нижнем Новгороде (39%) и Волгограде (19%).

Отмечается, что спрос на пиар-специалистов в Новосибирске также снизился — на 17%.

Также специалисты проанализировали и уровень зарплат пиар-специалистов.

На данный момент тройку регионов с самыми привлекательными зарплатами в PR помимо Красноярска (37 881 рубль) составляют Москва (45 650 рублей) и Санкт-Петербург (40 109 рублей). Меньше всего готовы платить в Омске (25 345 рублей), Челябинске (24 907 рублей) и Саратове (22 830 рублей).

Отмечается, что по России в целом зарплата выросла на 7% и составила 31 239 рублей. Больше всего зарплаты выросли в Тольятти (49%), следом идет Красноярск: в этих же регионах эксперты зафиксировали максимальное снижение интереса соискателей к вакансиям. Третью строчку делят Нижний Новгород и Краснодар (по 22%). Зарплаты не изменились в столице и в Тюмени, а снизились в Екатеринбурге (-6%), Самаре (-5%), а также в Новосибирске, Ульяновске и Челябинске (-2%).

Фото: pixabay.com, автор- rawpixel

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