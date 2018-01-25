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В Новосибирской области будет создан Фонд пространственных данных региона

  • 25/01/2018
правительство

Соответствующее постановление подписал врио губернатора Андрей Травников.

Согласно документу, размещенному на сайте регионального правительства, Фонд пространственных данных Новосибирской области создан в соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Фонд пространственных данных Новосибирской области включает в себя пространственные данные и материалы, полученные в результате выполнения геодезических и картографических работ, организованных органами государственной власти Новосибирской области или подведомственными данным органам государственными учреждениями.

Отмечается, что пространственные данные и материалы Фонда будут использоваться для обеспечения деятельности органов госвласти Новосибирской области и подведомственных данным органам государственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, юридических и физических лиц.

Постановлением определены следующие функции фонда: постоянное хранение и учет пространственных данных и материалов Фонда, актуализация пространственных данных, сбор пространственных данных и материалов, их включение в Фонд, формирование сведений о пространственных данных (пространственных метаданных) в отношении содержащихся в Фонде пространственных данных и материалов в соответствии с требованиями к сведениям о пространственных данных (пространственным метаданным), утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.03.2017 № 142, предоставление пространственных данных и материалов, передача пространственных метаданных в федеральный фонд пространственных данных.

Фото: Юлия Данилова

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