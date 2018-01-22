В Новосибирской области будет создан Фонд развития промышленности

Фонд будет оказывать новые меры господдержки – льготное заемное софинансирование.

Новый инфраструктурный объект поддержки предпринимательства — Фонд развития промышленности — будет создан в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов, планируется, что фонд будет оказывать новые меры государственной поддержки – льготное заемное софинансирование. При этом ожидается, что в дальнейшем задачи фонда будут расширены – в его функции войдет также оказание информационных и консультационных услуг в режиме «одного окна» для поддержки субъектов промышленной деятельности.

— В первом полугодии 2018 года будет проведена необходимая организационная работа. Во втором – заключение соглашения с Фондом развития промышленности РФ. В дальнейшем фонд будет предоставлять собственное финансирование проектов развития промышленных предприятий, в первую очередь проектов программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, — сообщил Николай Симонов.

Фонд учреждается правительством Новосибирской области в виде некоммерческой организации — фонда. Создание реализовано в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015 — 2020 годы».

Отмечается, что по итогам 2017 года в Новосибирской области индекс промышленного производства по основным видам деятельности составил 103 % к аналогичному периоду 2016 года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области