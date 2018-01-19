В Новосибирской области доля ДТП, оформленных по Европротоколу, составила 33 %

В России общая сумма выплат по европротоколу за 2017 год составила 11,5 млрд рублей.

С 2015 года доля, оформляющих ДТП по Европротоколу в Новосибирской области выросла с 7 % до 33 %, сообщили в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Отмечается, что доля водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков (ПВУ) при оформлении ДТП по европротоколу, в России по итогам 2017 года составила 33%, что на 10% выше, чем в 2016 году. В 2018 году, по мнению экспертов, доля будет расти, благодаря расширению условий применения упрощенного порядка оформления.

В 44 регионах России из 86, доля европротокола выше среднероссийской. Так, например, доля европротокола превышала средний по РФ уровень в Пензенской (57%), Курской (51%), Орловской (45%), Свердловской (41%), Самарской (41%), Смоленской (38%) областях.

Автомобилисты Мурманской (7%), Калужской (9%), Оренбургской (11%), Владимирской (18%), Нижегородской (19%) областей, Татарстана (16%), Алтайского (11%) и Краснодарского (18%) краев реже оформляли ДТП по европротоколу, чем в среднем по России.

Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, в 2016 году доля водителей, оформлявших ДТП с применением этой процедуры, была на уровне 30%, а за 2017 года европротокол оформили 541 тыс. автовладельцев, средняя выплата составила 27,4 тыс. рублей при лимите в 50 тыс. рублей.

Общая сумма выплат по европротоколу за 2017 год составила 11,5 млрд рублей, что на 21,8% больше к 2016 году в целом (9,44 млрд рублей).

Игорь Юргенс напомнил, что в конце прошлого года были внесены значительные изменения в законодательство, касающиеся применения этой процедуры. Так, в частности, с 1 июня 2018 года лимиты по европротоколу будут увеличены с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

— По нашему мнению, повышение максимального размера страховой выплаты в рамках европротокола приведет к тому, что этот лимит превысит среднюю выплату по ОСАГО. Большинство добросовестных граждан не нуждается в таком увеличении, поскольку в настоящее время не менее 68% всех ДТП покрываются лимитом 50 тыс. рублей, — пояснил президент РСА.

Поправки также предусматривают отмену условия об обязательном отсутствии разногласий участников ДТП относительно обстоятельств ДТП и перечня видимых повреждений, в чем представители страхового сообщества также видят значительные риски.

— Это приведет к невозможности урегулирования страховщиком части страховых случаев, оформляемых по европротоколу. Если оба участника будут говорить о том, что они не нарушали ПДД и являются потерпевшими, страховщики просто не смогут определить, кому производить выплату. При этом никакие технические средства не смогут со стопроцентной вероятностью определить обстоятельства ДТП и лицо, ответственное за причинение ущерба. Например, если оба участника ДТП будут заявлять, что двигались на разрешающий сигнал светофора, или каждый из участников будет говорить, что маневр перестроения при продольном столкновении совершил другой автомобиль. Это приведет к тому, что реальные потерпевшие не будут получать возмещение ущерба в полном объеме, а виновники ДТП будут получать, по сути, неосновательное обогащение. Таким образом, закон об ОСАГО перестанет выполнять свою главную функцию – защита имущественных интересов потерпевших, — пояснил Игорь Юргенс.

Напомним, процедура европротокола позволяет оформлять ДТП для получения страхового возмещения по ОСАГО без участия сотрудников полиции. Европротокол можно оформить, если в ДТП участвуют не более двух автомобилей, не нанесен ущерб чьим-либо жизни, здоровью, а также имуществу третьих лиц; если между сторонами есть единое мнение относительно причин аварии.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru