В Новосибирской области ищут перспективных управленцев

В регионе начат прием заявок на конкурс «Команда региона – 2018».

Прием заявок на участие в конкурсе по отбору и поддержке управленцев «Команда региона – 2018» стартовал в Новосибирской области 6 апреля. Сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам руководителя департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентины Дудниковой, необходимость в проведении конкурса «Команда региона – 2018» в первую очередь вызвана актуальностью таких проектов.

— Это стало понятно после завершения федерального конкурса «Лидеры России», который оказался очень востребован среди новосибирцев, и по итогам которого наш регион занял третье место по числу победителей. Это значит, что Новосибирская область — территория, обладающая высоким управленческим потенциалом. Кроме того, сегодня в обществе существует запрос на обновление управленческих кадров, и наш конкурс является ответом, — подчеркнула Валентина Дудникова.

По ее словам, участникам конкурса будет дан уникальный шанс оценить свой профессиональный потенциал и выявить точки роста.

Отмечается, что конкурс будет проходить в несколько этапов: регистрация, анкетирование и представление кандидатами видеоинтервью, тестирование и очный этап отбора. Прием заявок осуществляется с 6 по 9 апреля, зарегистрироваться и отследить статус заявки можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 25 лет до 50 лет, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящих должностях не менее 1 года.

Валентина Дудникова сообщила, что итоги конкурса будут подведены в конце мая. Победители будут включены в резерв управленческих кадров Новосибирской области. Кроме того, они получат возможность участвовать в специальных тренингах, коуч-сессиях, семинарах, форумах и в программе наставничества с заместителями губернатора Новосибирской области и руководителями областных исполнительных органов государственной власти. Также финалисты будут привлекаться для участия в региональных конференциях, круглых столах и рабочих группах в качестве независимых экспертов.

Фото: hpixabay.com, автор- geralt