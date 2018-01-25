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В Новосибирской области из аварийного жилья переселено более 12 тысяч человек

  • 25/01/2018
дом

Штраф для регионов за некачественные дома переселенцев из аварийного жилья возрос в пять раз.

Врио министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Евгений Ким доложил о том, что Новосибирская область выполнила установленные Правительством РФ целевые показатели по переселению граждан из ветхого жилья, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По его словам, целевой показатель для Новосибирской области по общей площади расселяемых жилых помещений на 2013-2017 годы составил 167,50 тысяч кв. м, по количеству переселяемых граждан — 12 137 человек.

Врио министра сообщил, что в настоящее время целевые показатели выполнены, однако имеются выявленные недостатки по итогам реализации программных мероприятий, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, в г. Татарске и р.п. Чаны. Устранение выявленных недостатков находится на личном контроле у врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

— Обращаю внимание глав муниципальных образований — выполнение программы по расселению ветхого и аварийного жилья находится на моем личном контроле. министерству ЖКХ и энергетики контролировать устранение выявленных недостатков в ежедневном режиме, не допуская никаких сбоев, — подчеркнул врио губернатора на аппаратном совещании.

Напомним, пресс-служба Минстроя РФ сообщила о том, что штраф для субъектов РФ за срыв сроков устранения недостатков в домах, построенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, повышен со 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Об этом говорилось в рамках Всероссийского селекторного совещания по вопросам расселения аварийного жилья и реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», которое состоялось под председательством главы Минстроя России Михаила Меня 24 января.

Директор Департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко уточнила, что за повторный срыв сроков также предусмотрен штраф в размере 500 тысяч рублей. Также регионы будут платить штрафы за предоставление квартир нестандартных планировок.

Фото: *Belzebuth*

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