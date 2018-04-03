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Businessjump

В Новосибирской области количество зарегистрированных прав выросло на 7 %

  • 03/04/2018
мфц

За первый квартал 2018 года количество зарегистрированных прав составило 109,6 тысячи.

Управлением Росреестра по Новосибирской области подведены итоги работы за 1 квартал 2018 года. Количество зарегистрированных в 1 квартале 2018 года прав составило 109,6 тысячи, это на 7 % больше по сравнению с 1 кварталом 2017 года – 102,2 тысячи и на 4% больше по сравнению с 1 кварталом 2016 года – 105,8 тысячи зарегистрированных прав, сообщили в ведомстве.

В марте было зарегистрировано 41,4 тысячи прав и сделок с недвижимостью, это на 7% меньше, чем было зарегистрировано в марте 2017 года – 44,7 тысячи.

В феврале 2018 года управлением было зарегистрировано 36,8 тысячи прав и сделок с недвижимостью, в марте этот показатель вырос на 13%.

Количество зарегистрированных в 1 квартале текущего года прав на жилые помещения осталось примерно на уровне аналогичного периода 2017 года – 34 тысячи прав.

В 1 квартале 2015 года управлением было зарегистрировано 38,5 тысяч прав и сделок с недвижимостью, это на 11% больше, чем в последующие 2017 и 2018 годы.

Фото: Gensa Gensa

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