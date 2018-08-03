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В Новосибирской области на 20% выросло число пожаров

  • 03/08/2018
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Шесть объектов с массовым пребыванием людей в регионе должны быть закрыты по решению суда.

— К концу первого полугодия 2018 года мы вышли с показателями аналогичными показателям прошлого года, но июль, к сожалению, дал рост на 41 пожар. На 29 человек погибло больше, по сравнению с тем же периодом прошлого года, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области, полковник внутренней службы Игорь Гончаренко.

Традиционно больше всего пожаров происходит в жилье. Число пожаров в МКД в этом году в регионе увеличилось на 41. Также  произошел рост пожаров на автотранспорте —на 31, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам полковника МЧС, основные причины пожаров: неисправные электротехнические устройства (проводка, розетки и прочее), печное отопление в индивидуальных домах и неосторожное обращение с огнем.

— Что касается пожаров на объектах общественного назначения, то здесь ситуация стабильна. В регионе произошло порядка 60 пожаров, как и в прошлые годы. Чаще всего горели торговые помещения, на втором месте — административные здания, остальное — единичные случаи, — перечисляет Гончаренко.

В 2018 году сотрудники МЧС проверили 1225 объектов с массовым пребыванием людей, выявили около 2700 нарушений, к административной ответственности привлечено 500 должностных и юридических лиц. В органы прокуратуры направлен перечень из 20 объектов, создающих угрозу жизни людей, инициированы иски в суды на приостановку их деятельности. В отношении 6 объектов суды уже приняли решения.

— Нарушения выявлены более чем на 50% проверенных объектов, где-то их 2-3, а где-то и 30-40. Чаще всего нарушения касаются путей эвакуации и содержания противопожарных систем зданий. Среди нарушителей основное количество — это торговые центры, но есть и спортивные объекты, кинотеатры, — сообщил Игорь Гончаренко.

Материальный ущерб от пожаров в этом году незначительно снизился. Также заметно снижается число пожаров в индивидуальном жилье после газификации поселений.

Ольга Еренкова

Фото: ТАСС

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