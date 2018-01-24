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В Новосибирской области насчитывается почти 14,5 тыс потенциальных банкротов

  • 24/01/2018
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Процедура банкротства начата в отношении 906 новосибирцев.

Аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и проекта «Федресурс» провели совместное исследование соотношения количества потенциальных банкротов и граждан в регионах России, в отношении которых была введена процедура банкротства (реализации имущества) по итогам 2017 г, сообщили в пресс-службе ОКБ.

К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие Закона о банкротстве — имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.

Отмечается, что на конец 2017 года под это определение попадали порядка 698 тыс. россиян или около 1,4 % от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,77 млн руб. При этом начали процедуру банкротства в 2017 г. менее 29,9 тыс. граждан или 4,3 % от общего числа потенциальных банкротов.

Число потенциальных банкротов в Новосибирской области составило 14 497 чел., их от заемщиков — 1,3 %; количество граждан и ИП, в отношении которых введена процедура банкротства (реализация имущества), — 906, их доля от общего числа потенциальных банкротов — 6,2 %.

— За два с небольшим года действия Закона доля потенциальных банкротов в общем количестве заемщиков с открытыми счетами снизилась с 1,5% до 1,4%, хотя их количество увеличилось с 580 до 698 тыс. человек. Вместе с тем еще около 8,4 млн российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, потенциально могут воспользоваться этим правом для облегчения своего финансового положения, — сказал генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро Даниэль Зеленский.

Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин уверен, что процедурой банкротства воспользовалась малая доля потенциальных банкротов в силу ее сложности для широких слоев населения, а также невысокой информированности граждан о возможностях освобождения от долгов после завершения процедуры.

— В регионах с более высоким процентом фактических банкротов к потенциальным, по всей видимости, активную позицию занимают арбитражные управляющие и юридические компании, рассказывающие гражданам о возможностях банкротства, стоимость услуг по сопровождению процедуры также может быть ниже, чем в столице, — сказал Алексей Юхнин.

Фото: CafeCredit.com

 

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