В Новосибирской области появились региональные менеджеры Внешэкономбанка

Регион будет представлен в команде ВЭБ двумя региональными менеджерами.

Внешэкономбанк внедряет новую модель работы с регионами. В 52 субъектах РФ определены региональные менеджеры, которые будут отбирать инвестпроекты, соответствующие стратегическим приоритетам ВЭБа, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что в Новосибирской области официальными представителями Внешэкономбанка стали директор центра развития государственно-частного партнёрства АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Тарас Демиденко и эксперт по менеджменту и управлению инновациями Некоммерческого партнерства «Международный институт сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров» Светлана Малина.

— Внешэкономбанк реализует новый подход к поиску и отбору инвестиционных проектов для пополнения кредитного портфеля Банка, формируя сеть своих представителей в федеральном масштабе. У нас определены 84 региональных менеджера в 52 субъектах РФ. Они будут отбирать проекты от 1 млрд рублей и сроком реализации от 5 лет, которые соответствуют стратегическим приоритетам обновлённого ВЭБа, а также проекты для фабрики проектного финансирования. Цель новой модели работы ВЭБа с регионами — создать широкую воронку проектов и искать их на местах. Для этого у нас есть региональные менеджеры, онлайн-платформа и наши партнеры, — отметил куратор проекта, заместитель председателя Внешэкономбанка — член Правления Алексей Иванченко.

Как подчеркнула временно исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Новосибирской области – министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова, наш регион будет представлен в команде ВЭБ двумя региональными менеджерами.

— Новосибирская область обладает значительным инвестиционным потенциалом для реализации инфраструктурных проектов, поэтому укрепление сотрудничества с ВЭБ позволит не только привлекать инвестиции в такие проекты, но и применять успешный опыт по их структурированию, — сказала Ольга Молчанова.

По словам Тараса Демиденко, Новосибирская область имеет огромный потенциал инвестиционной привлекательности, реализация которого требует значительных финансовых ресурсов и уникальных компетенций

— Приоритетными для Новосибирской области являются проекты развития, также находящиеся в сфере интересов ВЭБ, такие как: строительство современного областного онкологического центра; развитие современного легкорельсового транспорта Новосибирской агломерации; финансирование проектов резидентов Научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» (направление IT-Bio); финансирование флагманских проектов программы Реиндустриализации Новосибирской области, а так же проекты развития транспортной инфраструктуры региона. Совместное развитие данных, а также иных проектов Новосибирской области с использованием возможностей Внешэкономбанка и его дочерних организаций позволит территории Сибири выйти на новый уровень инвестиционной привлекательности и вписаться в экономику нового технологического уклада, — рассказал Тарас Демиденко.

Светлана Малина уверена, что портфель готовых к практическому использованию научных разработок новосибирских ученых позволяет обеспечить прорывные технологии в ряде важнейших перспективных направлений: биотехнологии и медицина, информационные технологии, новые материалы и нанотехнологии, телекоммуникации, точное приборостроение.

— Также в области существует потребность в инвестировании крупных инфраструктурных проектов. На мой взгляд, поддержка ВЭБа будет одним из механизмов, способных обеспечить региону прорыв, — отметила Светлана Малина.

Фото: предоставлено пресс-службой ВЭБ