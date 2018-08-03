В Новосибирской области появятся блочно-модульные газовые котельные нового типа

Предварительная стоимость строительства 10 блочно-модульных газовых котельных в Ордынском районе составит порядка 122 млн рублей.

В Ордынском районе Новосибирской области планируется строительство порядка 10 блочно-модульных газовых котельных нового типа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как подчеркнул начальник управления коммунального комплекса и энергетики министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин, строительство блочно-модульных газовых котельных в населённых пунктах Ордынского района планируется в рамках реализации инвестиционной программы ПАО «Газпром», в настоящее время муниципальными образованиями готовятся заявки на предоставление субсидии из областного бюджета.

— Предполагается, что порядка 10 новых блочно-модульных газовых котельных будут отапливать объекты соцкультбыта, производственные объекты, а также объекты здравоохранения, образования, культуры, — отметил Владимир Нормайкин. —Предварительная стоимость строительства блочно-модульных газовых котельных составит порядка 122 млн рублей.

Строительство новых блочно-модульных газовых котельных взамен угольных предполагается в населенных пунктах Усть-Луковка, Рогалево, Филиппово, Кирза, Козиха, Березовка, Петровский и Красный Яр Ордынского района.

Также в рамках реализации на территории Новосибирской области инвестиционной программы ПАО «Газпром» в 2018 году в Ордынском районе предусмотрено завершение строительства двух межпоселковых газопроводов. Это межпоселковый газопровод от газораспределительной станции «Ордынское» до населенных пунктов: Усть-Луковка, Рогалево, Филиппово, Кирза и межпоселковый газопровод до п. Петровский.

Общая сметная стоимость строительства объектов газификации (сетей и котельных) в населенных пунктах Усть-Луковка, Рогалево, Филиппово, Кирза, Петровский Ордынского района составляет порядка 345 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области