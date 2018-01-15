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В Новосибирской области проведут ревизию документов территориального планирования

  • 15/01/2018
документы

Выявление фактов несвоевременного внесения изменений в документы территориального планирования станет поводом для проведения проверок.

В течение месяца должна быть проведена ревизия документов территориального планирования, обозначены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, систематизирована информация о состоянии соответствующих территорий, о возможных направлениях развития и об ограничениях использования, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Такую задачу поставил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников на аппаратном совещании 15 января. Работу по ревизии территориального планирования, включающего размещение объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, газификации населенных пунктов области, а также иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления определенных федеральными законами и законами субъекта РФ полномочий региона, поручено провести министерству транспорта и дорожного хозяйства области, министерству ЖКХ и энергетики региона, а также всем руководителям муниципальных районов и городских округов под руководством врио первого заместителя председателя правительства области Владимира Знаткова.

Андрей Травников констатировал: сегодня в регионе существует проблема несвоевременного резервирования земельных участков, внесения изменений в документы территориального планирования, наложения ограничений на использование участков, которые попадают в зону размещения объектов капитального строительства.

— Проблема серьезная, — подчеркнул глава области. — С одной стороны, мы говорим о том, что в регионе необходимо строить новые дороги, проводить газификацию населённых пунктов. С другой — создаём препятствия для реализации важных проектов несвоевременностью действий.

По словам врио губернатора, это приводит не только к дополнительным расходам, но и к затягиванию сроков реализации важных инвестиционных проектов.

Отмечается, что соответствующая работа по ревизии территориального планирования должна быть проведена, в том числе, и с документами как на региональном, так и на муниципальном уровне, вплоть до поселенческого. Андрей Травников обратил внимание глав на то, что выявление фактов несвоевременного внесения изменений в документы территориального планирования станет поводом для проведения проверок.

Фото: Free-Photos

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