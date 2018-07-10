В Новосибирской области разрешили за год добыть 157 бурых медведей и 1829 барсуков

Утверждены лимиты и квоты добычи двух видов животных в период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019-го.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, согласно которому утверждены лимиты и квоты добычи двух видов животных в период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019-го.

Разрешение не распространяется зверей, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Согласно документу, охотникам дадут квоты на отстрел 157 бурых медведей. Общая численность этого вида в регионе — 1157 особей, то есть, под лимит добычи попадает 13,5 % от популяции. Кроме того, охотникам выдадут разрешения на добычу 1829 барсуков. При общей численности этих животных в 19 967 особей лимиты выдаются на 9,16 % от популяции.

Постановлением также расписываются квоты добычи по всем охотничьим угодьям региона. Большего всего медведей — 42 разрешается добыть охотникам в Убинском районе Новосибирской области, барсуков — 190 в Барабинском районе.

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