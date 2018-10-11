В Новосибирской области сокращается рынок «праворульных» машин

Но регион входит в число лидеров по объему рынка авто с правым рулем.

Новосибирская область заняла четвертое место в ТОП-20 регионов России по объему рынка легковых автомобилей с правым рулем. Первое место завоевал Приморский край, второе — Иркутская область, третье — Хабаровский край. Несмотря на большое количество таких машин, Новосибирская область показывает сокращение «праворульного» рынка на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование российского вторичного рынка за 8 месяцев 2018 года. Данное исследование охватывало легковые автомобили с правым рулем и позволило определить их объемы и долю рынка в различных субъектах РФ.

Больше всего автомобилей с правым рулем продается в регионах Дальнего Востока и Сибири, что объясняется их географическим соседством с Японией, откуда такой транспорт импортируется в Россию. Лидирует Приморский край, жители которого за 8 месяцев приобрели около 60 тысяч «праворульных» легковых автомобилей, что составляет почти 15% от общероссийского объема. На этом фоне выделяются еще Иркутская и Новосибирская области, а также Хабаровский и Красноярский края. На долю каждого из этих регионов приходится свыше 5% рынка таких машин.

Несмотря на различные ограничения по ввозу автомобилей с правым рулем, их рынок в России продолжает расти. По данным «Автостат», за восемь месяцев нынешнего года объем рынка «праворульных» автомобилей в России достиг 401,6 тысячи единиц, что на 1,6% больше, чем за тот же период 2017 года. Отметим, что на долю таких машин в нашей стране приходится 11,5% российского вторичного рынка.

Сохранять свою долю рынка японским автомобилям помогает их качество, достаточно сказать, что по улицам Новосибирска все еще ездят — и вполне хорошо выглядят — японские машины 1994-1998 годов выпуска. Пик завоза в регион японских авто пришелся на 2002-2010 годы, пока в 2010 году не были введены высокие таможенные пошлины на ввоз в страну таких машин.

По данным аналитического агентства «Автостат», средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13,1 года. При этом у иномарок данный показатель заметно ниже — 10,9 года. В то же время возраст отечественных машин в среднем составляет 16,6 года. Среди иностранных автомобилей самый молодой парк имеют китайские марки (6,6 года). Средний возраст корейских автомобилей — 7,4 года, американских — 9,9 года. У европейских машин этот показатель составляет 10,8 года. Самые возрастные среди иномарок — представители японских брендов (13,1 года). У отечественных марок наименьший средний возраст имеет УАЗ (15 лет), немного выше он у автомобилей LADA (16 лет).

Михаил Фишер

Фото: Ростислав Нетисов