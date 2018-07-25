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Businessjump

В Новосибирской области сократилось количество кафе

  • 25/07/2018
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Количество предприятий в сегменте «кофейни» и «рестораны быстрого питания», напротив, увеличилось.

В первом полугодии 2018 года оборот рынка общественного питания в Новосибирской области составил 12,3 млрд. руб., что составляет 101,9% к соответствующему периоду предыдущего года, сообщает консалтинговое агентство R-аналитика.

По данным экспертов, на 1 июля 2018 года количество предприятий общественного питания в Новосибирске составило 1833.

— Несмотря на то, что основную долю в их структуре занимают предприятия формата «кафе» (26,3%), по сравнению с началом года их количество уменьшилось на 3 процентных пункта. Увеличение количества предприятий с начала года наблюдается в сегменте «кофейни» и «рестораны быстрого питания», — отмечают специалисты.

Отмечается, что по районам города наибольшее количество предприятий расположено в Центральном районе.

Что касается, средних цен на продукцию предприятий общественного питания в июне месяце 2018 года, то обед в ресторане в дневное время, на 1 человека – 426 руб. (рост по сравнению с январем 2018 г. 1,6%), продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер»), шт. – 116 руб. (с началом года цена не изменилась), кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г – 55,3 руб. (рост по сравнению с январем 2018 г. 4,7%), обед в столовой, кафе, закусочной, на 1 человека – 314,8 руб. (рост по сравнению с январем 2018 г. 1,9%), а ужин в ресторане заказной (включая спиртные напитки), на 1 человека – 3034 руб. (рост по сравнению с январем 2018 г. 1,8%).

Фото: pixabay.com, автор- rawpixel

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