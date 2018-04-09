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Businessjump

В Новосибирской области средний чек на онлайн-покупки – 872 рубля

  • 09/04/2018
онлайн

Средний чек в онлайн-магазинах на 20 % выше, чем в офлайне.

Средний чек в онлайн-магазинах по всей России составляет 844 рубля, в то время как средняя сумма покупки в офлайне не превышает 675 рублей. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных OFD.RU, который входит в топ-5 ОФД России, подключивших 90 % рынка онлайн-касс. В Новосибирской области средний чек на онлайн-покупки — 872 рубля.

Аналитика проведена при поддержке Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в марте 2018 года на основе 97 миллионов чеков от онлайн-магазинов, напрямую передающих данные в OFD.RU.

Наибольший средний чек на онлайн-покупки в Ненецком автономном округе — 1 804 руб. На втором месте — Москва со средней суммой покупки в 1 315 руб., на третьем — Ханты-Мансийский автономный округ — 1 286 руб.

Как отмечает директор OFD.RU Антон Румянцев, большие расходы на покупки в интернет-магазинах в НАО и ХМАО объясняются в первую очередь высоким уровнем доходов населения.

— По данным Росстата, в 2016 году средняя зарплата в НАО составляла 69 956 руб., в Москве — 59 203 руб., а в ХМАО — 44 162 руб. Немаловажную роль играет также труднодоступность северных территорий. Находясь в отдалении от массовых логистических схем, стоимость доставки товаров в Ненецкий и Ханты-Мансийский округа выше средней по России. Что касается Москвы, то тут интерес к покупкам в интернете традиционно высок – москвичи экономят время и деньги, чтобы не стоять в пробках и очередях, не тратить ресурсы на поиски нужного товара в торговых центрах и получить товар по наиболее привлекательной цене, — подчеркнул Антон Румянцев.

Самый маленький средний чек в Ингушетии и Крыму — 258 и 227 рублей соответственно.

Фото: HutchRock

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