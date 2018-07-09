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В Новосибирской области упрощена система предоставления мер господдержки аграриям

  • 09/07/2018
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Уже в этом году за счет внедрения системы удалось на месяц сократить сроки доведения средств до получателей господдержки.

Новая информационная система «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Новосибирской области» позволит эффективней оказывать аграриям региона господдержку и перевести процесс подачи заявок из бумажного в электронный вид. Проект постановления правительства региона об утверждении данной системы одобрен на заседании областного правительства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил заместитель руководителя департамента – начальник отдела развития технологий электронного государства департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Сергей Цукарь, система была разработана по заказу министерства сельского хозяйства региона в целях повышения эффективности оказания мер господдержки, в том числе сокращения сроков доведения финансовых средств до сельхозтоваропроизводителей за счет перехода на цифровое взаимодействие с министерством сельского хозяйства региона. Уже в этом году за счет внедрения системы удалось на месяц сократить сроки доведения средств до получателей господдержки. До внедрения системы получение господдержки представляло собой сложный процесс, поскольку документы подавались в бумажном виде, отсутствовали их единые шаблоны, допускались ошибки, что приводило к неоднократным визитам в ведомство и другим сложностям.

По словам Сергея Цукаря, в новой системе господдержка предоставляется по 8 самым востребованным направлениям. Информационная система позволяет формировать все документы в электронном виде, имеет единые шаблоны документов, максимальную защиту от допущения ошибок, автоматический расчет суммы господдержки. Функционал системы направлен на упрощение подачи документов для получения сельхозтоваропроизводителями государственной поддержки. В результате использования системы в этом году было подано в электронном виде 3 792 заявления, общая сумма господдержки составила более 1,5 млрд рублей.

Среди перспектив развития системы было отмечено внедрение с 2019 года механизма подписания документов электронной подписью в целях исключения подписания итоговых соглашений на бумажных носителях, а также интеграция с региональной геоинформационной системой для повышения эффективности предоставления погектарной поддержки. Это позволит визуально отследить и проанализировать историю земельного участка с точки зрения выработки с гектара той или иной сельскохозяйственной культуры и сопоставить с мерами предоставляемой господдержки.

Фото: pixabay.com, автор- FreePhotosART

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