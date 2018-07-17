В Новосибирской области вырос объем ввода малоэтажного жилья

На него приходится почти 58 % от общего введенного жилья.

Новосибирская область сохранила лидирующие позиции по вводу жилья среди регионов Сибири по итогам первого полугодия 2018 года – в регионе введено более 620 тысяч кв. метров жилья, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве строительства Новосибирской области, за январь – июнь 2018 года в регионе введено 624,9 тысяч кв. метров жилья, или 7 583 квартиры. В областном центре сдано 285,0 тысяч кв. м жилья, или 4 599 квартир.

Вырос объем ввода малоэтажного жилья. На его долю в Новосибирской области приходится порядка 264,4 тысяч кв. метров. Объем ввода малоэтажного жилья с начала года в нашем регионе составил порядка 360,6 тысяч кв. метров жилья (168,3 % к аналогичному периоду прошлого года), что составляет 57,7 % от общего введенного жилья.

Среди субъектов Российской Федерации по объемам жилищного строительства за январь – май 2018 года Новосибирская область занимает 12 место, введя на территории региона 1,95 % от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. В Сибирском федеральном округе Новосибирская область остается безусловным лидером по объёму введенного жилья, опережая Красноярский край на 87,2 тысяч кв. метров жилья.

Фото: Ростислав Нетисов