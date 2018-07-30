В Новосибирской области выявлено 33 случая заболевания корью

Все заболевшие ранее не были привиты.

На сегодняшний день в Новосибирской области выявлено 33 случая кори: 4 взрослых и 29 детей, сообщили в региональном минздраве.

Напомним, первые случаи кори были зафиксированы 26 и 27 июня, когда в Детскую городскую клиническую больницу № 3 и г. Обь и с. Толмачево поступили 10 детей с симптомами кори, а также 18-летняя девушка. Все заболевшие (с неорганизованным социальным статусом, без документов) прибыли в Новосибирскую область из другого региона, не состояли на учете в медицинских организациях и не были ранее привиты от кори.

На сегодняшний день в стационары госпитализированы 10 детей и один взрослый, у которого диагноз «корь» пока не подтверждён. Все заболевшие ранее не были привиты. Очаги инфекции — г. Обь, с. Толмачево и г. Новосибирск

— Чтобы предотвратить распространение инфекции медицинские работники проводят подворовые обходы с целью выявления больных и контактных лиц. Все заболевшие госпитализируются в изолированные боксы в стационары. Также проводится экстренная иммунизация тех, кто контактировал с заболевшими корью людьми. Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с медицинскими работниками и представителями других ведомств делает все возможное, чтобы предотвратить быстрое распространение инфекции, однако самый действенной преградой кори является своевременная вакцинация, — подчеркнул врио министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский.

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