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В Новосибирской области за полгода процедура банкротства введена в отношении 530 человек

  • 12/07/2018
bankrupt

Почти 3,9 % потенциальных банкротов региона воспользовались процедурой реализации имущества в I полугодии 2018 года.

Аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и проекта «Федресурс» провели совместное исследование соотношения количества потенциальных банкротов и граждан в регионах России, в отношении которых была введена процедура банкротства (реализации имущества) по итогам июня 2018 года, говорится в сообщении компаний.

В исследовании были использованы данные о 54,2 млн заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в ОКБ, а также сообщения арбитражных управляющих о судебных решениях, раскрытые в «Федресурсе».

К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие Закона о банкротстве – имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. На 1 июля 2018 г. под это определение попадали порядка 714 тыс. россиян или около 1,3 % от общего числа заемщиков с открытыми счетами.

Суды в январе-июне 2018 года признали банкротами 19 053 граждан, на 45% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, следует из сообщений арбитражных управляющих, опубликованных в «Федресурсе». Это 3% от общего числа потенциальных банкротов, количество которых оценило ОКБ.

С момента вступления в силу Закона процедуру банкротства начали 69,32 тыс. граждан или чуть менее 10% от общего числа потенциальных банкротов. На 100 тыс. человек населения в России в среднем приходится 47 банкротов.

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами в 2018 г. зафиксирована на Чукотке – 3,9%, в Ингушетии – 3,5%, в Московской обл., Карачаево-Черкесии и Тюменской обл. (с учетом ХМАО и ЯНАО) – по 1,9%.В Новосибирской области доля потенциальных банкротств от заемщиков составила 1,26 %.

Больше всего потенциальных банкротов в абсолютном выражении проживает в Москве — 77,8 тыс. чел., Московской обл. — 70,5 тыс. чел., Санкт-Петербурге — 46,7 тыс. чел., Тюменской обл. — 31,1 тыс. чел., в Краснодарском крае — 30,6 тыс. чел. В Новосибирской области проживает 13,6 тыс потенциальных банкротов.

Если смотреть на ситуацию с реальными банкротами, то самое значительное количество граждан, в отношении которых в I полугодии 2018 г. введена процедура банкротства (реализации имущества), проживает в Москве — 1554 чел., Московской обл. — 1209 чел., в Санкт-Петербурге — 959 чел., Башкортостане — 880 чел. и в Самарской обл. — 752 чел. В Новосибирской области процедура банкротства введена в отношении 530 человек.

При этом в процентном соотношении чаще всего процедурой банкротства пользовались проблемные должники из Вологодской обл. — 8,3% от общего числа потенциальных банкротов в регионе, Пензенской обл. — 8,2%, Мордовии — 7,3%, Калмыкии — 6,6% и Омской обл. — 5,8%. В Новосибирской области этот показатель находится на уровне 3,8%.

Исследование показало, что самая низкая доля потенциальных банкротов отмечается в Крыму — 0,3%, Севастополе — 0,3%, в респ. Алтай — 0,4%, Чечне, Дагестане и Алтайском крае — по 0,7%.

Меньше всего граждан, попадающих под действие Закона о банкротстве, проживают в Севастополе — 84 чел., Крыму — 228 чел., респ. Алтай — 434 чел., на Чукотке — 438 чел. и Еврейской АО — 855 чел.

На Чукотке и в Ненецком АО в 2018 г. не было начато ни одной процедуры банкротства, также минимальное количество зафиксировано в Чеченской респ. — 2 чел., Севастополе — 4 чел. и в Крыму — 7 чел.

В список регионов, в которых возможностью облегчить свои финансовые трудности воспользовались не более 1% потенциальных банкротов, вошли: Чукотка, Ненецкий АО, Чеченская респ., Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Воронежская обл., Еврейская АО и респ. Саха (Якутия).

— Количество потенциальных банкротов растет умеренными темпами, в I полугодии 2018 г. оно увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 660 до 714 тыс. граждан. При этом их доля в общем количестве заемщиков с открытыми счетами снизилась с 1,4% до 1,3%. Средняя сумма долга потенциальных банкротов также снизилась за год с 1,83 до 1,79 млн руб, — говорит и.о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников.

Эксперты отмечают, что основными драйверами банкротств остаются кредиты наличными. 74% случаев потенциальных банкротств приходятся на просрочку платежа по этому виду кредитов со средним остатком долга примерно 781 тыс. руб., 11% случаев приходятся на автокредиты со средним остатком долга более 1 млн руб., чуть менее 7% приходится на ипотечные кредиты со средним остатком долга более 2,7 млн руб., в более чем 5% случаев в категорию потенциальных банкротов переходят владельцы кредитных карт с задолженностью более 640 тыс. руб.

— Увеличению количества банкротств физических лиц способствует повышение информированности граждан о преимуществах процедуры и отработка технологий их сопровождения арбитражными управляющими. Изменения в законодательстве, направленные на снижение административного давления на управляющих, в случае их реализации, будут способствовать росту доступности процедур для потенциальных банкротов, а, следовательно, сокращению социальной напряженности в обществе и более полной реализации идеи «экономического рестарта» для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, — уверен руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Фото: pixabay.com, автор- SimonMichaelHill

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