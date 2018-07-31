В Новосибирской области запускается образовательный проект Яндекс.Лицей

На бесплатные курсы программирования могут поступить ученики 8–9 классов.

Образовательный проект «Яндекс.Лицей», в рамках которого на бесплатные курсы программирования могут поступить ученики 8–9 классов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в департаменте информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, в настоящее время определены площадки проведения учебных занятий – Яндекс.Лицей будет работать на базе ГАУ ДПО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества» (г. Новосибирск, ул. Николаева, 12) и ГБОУ ДПО НСО «ОблЦИТ» (г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40). Преподаватели проекта прошли предварительные отборочные испытания.

Набор в Яндекс.Лицей — конкурсный. Приём заявок откроется на сайте проекта 30 августа. Для поступления нужно будет сначала заполнить анкету и пройти онлайн-тест. Абитуриенты, которые успешно справятся с тестом, получат приглашение на собеседование. На сайте Яндекс.Лицея доступен тест прошлого года — он поможет абитуриентам оценить свои силы.

Расписание занятий появится на сайте проекта до 12 сентября, сами занятия начнутся 1 октября 2018 года и будут проходить дважды в неделю. Программа обучения рассчитана на два года. За это время школьники смогут не только изучить основы Python, одного из самых востребованных в современном мире языков программирования, но и смогут попробовать свои силы в реальных проектах. Полученные знания пригодятся не только будущим разработчикам, но и тем, кто планирует стать, например, биологом, экономистом или лингвистом.

Напомним, что проект реализуется в рамках соглашения, заключенного во время работы на Петербургском Международном экономическом форуме между правительством Новосибирской области и ООО «Яндекс».

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