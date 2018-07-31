Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Клуб экспертов
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

В Новосибирской области запускается образовательный проект Яндекс.Лицей

  • 31/07/2018
screen

На бесплатные курсы программирования могут поступить ученики 8–9 классов.

Образовательный проект «Яндекс.Лицей», в рамках которого на бесплатные курсы программирования могут поступить ученики 8–9 классов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в департаменте информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, в настоящее время определены площадки проведения учебных занятий – Яндекс.Лицей будет работать на базе ГАУ ДПО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества» (г. Новосибирск, ул. Николаева, 12) и ГБОУ ДПО НСО «ОблЦИТ» (г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40). Преподаватели проекта прошли предварительные отборочные испытания.

Набор в Яндекс.Лицей — конкурсный. Приём заявок откроется на сайте проекта 30 августа. Для поступления нужно будет сначала заполнить анкету и пройти онлайн-тест. Абитуриенты, которые успешно справятся с тестом, получат приглашение на собеседование. На сайте Яндекс.Лицея доступен тест прошлого года — он поможет абитуриентам оценить свои силы.

Расписание занятий появится на сайте проекта до 12 сентября, сами занятия начнутся 1 октября 2018 года и будут проходить дважды в неделю. Программа обучения рассчитана на два года. За это время школьники смогут не только изучить основы Python, одного из самых востребованных в современном мире языков программирования, но и смогут попробовать свои силы в реальных проектах. Полученные знания пригодятся не только будущим разработчикам, но и тем, кто планирует стать, например, биологом, экономистом или лингвистом.

Напомним, что проект реализуется в рамках соглашения, заключенного во время работы на Петербургском Международном экономическом форуме между правительством Новосибирской области и ООО «Яндекс».

Фото: pixabay.com, автор- Pexels

Популярное с сайта

На Гоголя появятся три «свечки»

31/07/2018
ГК «Расцветай» приступила к строительству нового жилого комплекса в Новосибирске.

В ОКБ открылось Центральное стерилизационное отделение

31/07/2018
Оно обошлось областному бюджету в 75 млн рублей.

Новосибирский музыкальный театр получит почти 14 млн рублей из федерального бюджета

31/07/2018
Театр стал обладателем самого большого гранта Минкультуры России.

Мнение

Топ-7 налоговых рисков строительных компаний

Все материалы

На Гоголя появятся три «свечки»

31/07/2018

С рынка могут уйти до 40% девелоперов

31/07/2018

Фонд реформирования ЖКХ приехал в Новосибирск с внеплановой проверкой

31/07/2018

В Новосибирске построят уникальные стенды для испытаний

31/07/2018

Междисциплинарный факультет биоинженерии для «Академгородок 2.0»

30/07/2018

Банк «Открытие» идет с клиентами на Контакт

30/07/2018

Егору Кузьмину из Новосибирска необходимы деньги на лечение

30/07/2018

Робот запишет в поликлинику и в спортзал. В Новосибирске желающих работать в PR стало меньше на 33 %. Экс-руководитель новосибирской строительной компании пойдет под суд.

30/07/2018

«Дом на Немировича»: детский сад по месту жительства

30/07/2018

Новосибирская область выбыла из десятки лидеров среди регионов по объему ввода жилья

27/07/2018

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

 

×