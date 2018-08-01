В Новосибирском отделении Сбербанка открыты три первых счета эскроу

Застройщики Новосибирска обсудили возможности проектного финансирования.

Ведущие застройщики Новосибирска обсудили возможности проектного финансирования с применением счетов эскроу на конференции, организованной Сбербанком, сообщили в пресс-службе Сибирского Банка ПАО Сбербанк.

С 1 июля 2018 года вступили в силу поправки в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…», которые призваны усилить защиту прав дольщиков, участвующих в строительстве многоквартирных жилых домов в России. Данные поправки во многом ужесточают требования к застройщикам и вводят дополнительный контроль за целевым расходованием средств. Так в соответствии с законом, застройщики обязаны в срок до 1 сентября 2018 года по всем действующим разрешениям на строительство открыть специальные счета в уполномоченных банках для дополнительного контроля целевого использования средств дольщиков.

В пресс-службе напомнили, что для проектов, по которым разрешения на строительство получены до 30 июня 2018 года, будет использоваться старый механизм привлечения средств граждан в строительство новостроек (долевое строительство), при этом обязательным условием будет наличие специального расчетного счета в уполномоченном банке, функцией которого будет контроль целевого расходования средств. Параллельно застройщики будут иметь возможность начать реализацию новых проектов с применением счетов эскроу. А для разрешений на строительство, полученных после 1 июля 2019 года девелоперы смогут привлекать деньги граждан только на счета эскроу, открытые в уполномоченных банках.

— Сбербанк уже начал открытие специальных счетов, в Новосибирском отделении открыто 3 таких счета, — подчеркнули в Сбербанке.

Отмечается, что на сегодняшний день в Сбербанке профинансировано пять пилотных проектов, а это 1364 квартиры. Основное условие по финансированию — сумма кредита до 85 % бюджета проекта, в залог оформляется земельный участок и права на строящиеся квартиры. Погашение обязательств по кредиту осуществляется после раскрытия средств со счетов эскроу, в момент ввода объекта в эксплуатацию и получения первого права собственности.

Помимо этого, на конференции был представлен новый кредитный продукт для застройщиков, который позволяет финансировать проекты при привлечении средств дольщиков на счета эскроу.

Сбербанк предлагает застройщику несколько вариантов оплаты процентов по кредиту, в том числе с частичной отсрочкой и полной отсрочкой по оплате процентов до момента ввода дома в эксплуатацию.

Фото: Ростислав Нетисов