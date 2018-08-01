Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Клуб экспертов
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

В Новосибирском отделении Сбербанка открыты три первых счета эскроу

  • 01/08/2018

Застройщики Новосибирска обсудили возможности проектного финансирования.

Ведущие застройщики Новосибирска обсудили возможности проектного финансирования с применением счетов эскроу на конференции, организованной Сбербанком, сообщили в пресс-службе Сибирского Банка ПАО Сбербанк.

С 1 июля 2018 года вступили в силу поправки в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…», которые призваны усилить защиту прав дольщиков, участвующих в строительстве многоквартирных жилых домов в России. Данные поправки во многом ужесточают требования к застройщикам и вводят дополнительный контроль за целевым расходованием средств. Так в соответствии с законом, застройщики обязаны в срок до 1 сентября 2018 года по всем действующим разрешениям на строительство открыть специальные счета в уполномоченных банках для дополнительного контроля целевого использования средств дольщиков.

В пресс-службе напомнили, что для проектов, по которым разрешения на строительство получены до 30 июня 2018 года, будет использоваться старый механизм привлечения средств граждан в строительство новостроек (долевое строительство), при этом обязательным условием будет наличие специального расчетного счета в уполномоченном банке, функцией которого будет контроль целевого расходования средств. Параллельно застройщики будут иметь возможность начать реализацию новых проектов с применением счетов эскроу. А для разрешений на строительство, полученных после 1 июля 2019 года девелоперы смогут привлекать деньги граждан только на счета эскроу, открытые в уполномоченных банках.

— Сбербанк уже начал открытие специальных счетов, в Новосибирском отделении открыто 3 таких счета, — подчеркнули в Сбербанке.

Отмечается, что на сегодняшний день в Сбербанке профинансировано пять пилотных проектов, а это 1364 квартиры. Основное условие по финансированию — сумма кредита до 85 % бюджета проекта, в залог оформляется земельный участок и права на строящиеся квартиры. Погашение обязательств по кредиту осуществляется после раскрытия средств со счетов эскроу, в момент ввода объекта в эксплуатацию и получения первого права собственности.

Помимо этого, на конференции был представлен новый кредитный продукт для застройщиков, который позволяет финансировать проекты при привлечении средств дольщиков на счета эскроу.

Сбербанк предлагает застройщику несколько вариантов оплаты процентов по кредиту, в том числе с частичной отсрочкой и полной отсрочкой по оплате процентов до момента ввода дома в эксплуатацию.

Фото: Ростислав Нетисов

Популярное с сайта

Эксперты «Открытие Брокер» считают, что цены на недвижимость вскоре начнут расти

01/08/2018
Аналитик Тимур Нигматуллин уверен, что сейчас рынок достиг дна и готов к движению вверх.

Объявлены торги на строительно-монтажные работы в зоне строительства четвертого моста через Обь

01/08/2018
Цена контракта — 341,4 млн руб.

Долги по зарплате в ПАО «Сибнефтегеофизика» сократились с 185 млн рублей до 7 млн рублей

01/08/2018
Отсутствие у конкурсного управляющего банковских реквизитов части работников не позволяет погасить долги полностью.

Мнение

Топ-7 налоговых рисков строительных компаний

Все материалы

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

 

×