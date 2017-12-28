В Новосибирском регионе ЗСЖД установлен рекордный показатель суточной погрузки

Со станций региона были отправлены потребителям 1 332 вагона с различными грузами.

Впервые с 1988 года в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги установлен рекордный показатель суточной погрузки – 78,5 тыс. тонн, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

— Со станций региона 26 декабря были отправлены потребителям 1 332 вагона с различными грузами. Основной вклад в достигнутом результате — погрузка угля (562 вагона), нефтепродуктов (140 вагонов). В рекордные сутки коллектив станции Линево погрузил 334 вагона, Евсино — 245, Изынский — 176, Клещиха — 95, Сокур — 74, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 11 месяцев в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги объем погрузки составил 18,2 млн тонн грузов, что на 34,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Фото: Matt Blaze