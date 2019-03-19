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В Новосибирском УФАС растет количество дел о картелях

Картельные сговоры сегодня являются самым тяжким нарушением антимонопольного законодательства.
  • 19/03/2019, 15:45
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирском УФАС растет количество дел о картелях
Сегодня управление рассматривает 22 дела о картельном сговоре. В 2018 году возбуждено 5 дел.

— Количество заявлений в УФАС о нарушениях антимонопольного увеличивается на 2-3% в год. В 2018 году мы возбудили порядка 1120 административных дел. В результате реализации правоприменительных мер приняты решения о наложении штрафов в размере 26 млн рублей. До конца года взыскано 23,5 млн, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель УФАС Новосибирской области Сергей Гаврилов.

В общей сложности в управление поступило около 2 тысяч жалоб в рамках №44-ФЗ, №135-ФЗ (о защите конкуренции) и т.д. Он также отметил, что управление все активнее разворачивает контрольную деятельность за соблюдением оборонными предприятиями законодательства о гособоронзаказе. В рамках этой работы в регионе проведено более 40 проверочных мероприятий, в том числе выездных, УФАС рассмотрел 61 жалобу, 328 административных дел. В итоге за 2018 год с предприятий ОПК были взысканы штрафы в общей сумме 4,2 млн рублей.

— Мы уже понимаем, как нам работать с предприятиями ОПК в рамках гособоронзаказа. Очень много материалов к нам поступает от военных представительств, гарнизонных военных прокуратур, фиксирующих повышение цен более 5%. Много заявлений от предприятий, которые находятся в цепочке кооперации, когда они видят, что головные предприятия повышают цены, — перечисляет Сергей Гаврилов.

Начальник отдела антимонопольного контроля и естественных монополий Новосибирского УФАС Светлана Князькова отметила, что за 2018-2019 годах выявлено 9 фактов злоупотребления хозяйствующими субъектами своим доминирующим положением на рынке. Более 50% пришлось на нарушения на рынке предоставления услуг тепло- и водоснабжения. Среди нарушителей антимонопольного законодательства —МУП «Коммунальное хозяйство», ФГУП «Энергетик». За нарушение антимонопольного законодательства по инициативе «ТГК-1» возбуждено дело в отношении «РЖД» (в лице филиала ЗСЖД).

За 2018 год УФАС также было возбуждено более 50 административных дел, из них более 60% — в отношении субъектов естественных монополий. Половина этих нарушений выявлена в сфере электроэнергетики, остальные — в сфере подключения к сетям газоснабжения.

ФАС по Новосибирской области выявила картельный сговор на 437 аукционах для клиники Мешалкина

Самым тяжким нарушением антимонопольного законодательства на сегодняшний день, по словам Светланы Князьковой, являются картельные сговоры. Это единственный вид нарушений антимонопольного законодательства, за который предусмотрена уголовная ответственность. В 2018 году УФАС возбуждено 5 дел по признаку нарушения №11-ФЗ — на 40% больше, чем в 2017 году. Все касались картельных сговоров на торгах.

— Наиболее значимое дело возбуждено в отношении компаний ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра», которые заключили устное картельное соглашение. Его реализация привела к поддержанию цены на 437 аукционах на организацию поставки лекарственных средств, медицинских изделий для нужд ФГБУ им. Мешалкина. Общий доход, полученный в результате победы на торгах и заключения госконтрактов по этим аукционам, превысил 500 млн рублей, — отметила Князькова.

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Начальник отдела по борьбе с картелями Новосибирского УФАС Сергей Иванов уточнил, что сегодня управление рассматривает 22 дела о картельном сговоре. Часть из них касается действий органов власти, местного самоуправления, решения которых ограничивают/устраняют конкуренцию. Фигурантов дел Иванов назвать отказался, отметив, что пока это закрытая информация.

— Расследование одного дела занимает от одного месяца до трех. На данный момент возбуждено дело в отношении ряда хозяйствующих субъектов, занимающихся ремонтно-строительными работами по шахтам, угольным разрезам, — привел пример он.

Заместитель руководителя Новосибирского УФАС Наталья Камнева уточнила, что сейчас в управление поступает много заявлений от центрального аппарата ФАС, который отслеживает сделки на торгах, а территориальные органы проводят их более глубокую проверку.

— В последнее время очень активизировались общественные организации, они мониторят торги, конкурсы и аукционы. Мы получаем от них заявления и проводим глубокие проверки. Выросла активность граждан, которые осуществляют закупочную деятельность у данных организаций, — перечисляет Камнева. — 173 заявления поступило от казначейства и КСП, 466 — из прокуратуры.

Напомним, осенью прошлого года по решению ФАС в округах создано 7 территориальных управлений по борьбе с картелями. Одно из них — в Новосибирске.

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