В Новосибирском УФАС растет количество дел о картелях

— Количество заявлений в УФАС о нарушениях антимонопольного увеличивается на 2-3% в год. В 2018 году мы возбудили порядка 1120 административных дел. В результате реализации правоприменительных мер приняты решения о наложении штрафов в размере 26 млн рублей. До конца года взыскано 23,5 млн, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель УФАС Новосибирской области Сергей Гаврилов.

В общей сложности в управление поступило около 2 тысяч жалоб в рамках №44-ФЗ, №135-ФЗ (о защите конкуренции) и т.д. Он также отметил, что управление все активнее разворачивает контрольную деятельность за соблюдением оборонными предприятиями законодательства о гособоронзаказе. В рамках этой работы в регионе проведено более 40 проверочных мероприятий, в том числе выездных, УФАС рассмотрел 61 жалобу, 328 административных дел. В итоге за 2018 год с предприятий ОПК были взысканы штрафы в общей сумме 4,2 млн рублей.

— Мы уже понимаем, как нам работать с предприятиями ОПК в рамках гособоронзаказа. Очень много материалов к нам поступает от военных представительств, гарнизонных военных прокуратур, фиксирующих повышение цен более 5%. Много заявлений от предприятий, которые находятся в цепочке кооперации, когда они видят, что головные предприятия повышают цены, — перечисляет Сергей Гаврилов.

Начальник отдела антимонопольного контроля и естественных монополий Новосибирского УФАС Светлана Князькова отметила, что за 2018-2019 годах выявлено 9 фактов злоупотребления хозяйствующими субъектами своим доминирующим положением на рынке. Более 50% пришлось на нарушения на рынке предоставления услуг тепло- и водоснабжения. Среди нарушителей антимонопольного законодательства —МУП «Коммунальное хозяйство», ФГУП «Энергетик». За нарушение антимонопольного законодательства по инициативе «ТГК-1» возбуждено дело в отношении «РЖД» (в лице филиала ЗСЖД).

За 2018 год УФАС также было возбуждено более 50 административных дел, из них более 60% — в отношении субъектов естественных монополий. Половина этих нарушений выявлена в сфере электроэнергетики, остальные — в сфере подключения к сетям газоснабжения.

— Наиболее значимое дело возбуждено в отношении компаний ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра», которые заключили устное картельное соглашение. Его реализация привела к поддержанию цены на 437 аукционах на организацию поставки лекарственных средств, медицинских изделий для нужд ФГБУ им. Мешалкина. Общий доход, полученный в результате победы на торгах и заключения госконтрактов по этим аукционам, превысил 500 млн рублей, — отметила Князькова.

Самым тяжким нарушением антимонопольного законодательства на сегодняшний день, по словам Светланы Князьковой, являются картельные сговоры. Это единственный вид нарушений антимонопольного законодательства, за который предусмотрена уголовная ответственность. В 2018 году УФАС возбуждено 5 дел по признаку нарушения №11-ФЗ — на 40% больше, чем в 2017 году. Все касались картельных сговоров на торгах.

— Расследование одного дела занимает от одного месяца до трех. На данный момент возбуждено дело в отношении ряда хозяйствующих субъектов, занимающихся ремонтно-строительными работами по шахтам, угольным разрезам, — привел пример он.

Начальник отдела по борьбе с картелями Новосибирского УФАС Сергей Иванов уточнил, что сегодня управление рассматривает 22 дела о картельном сговоре. Часть из них касается действий органов власти, местного самоуправления, решения которых ограничивают/устраняют конкуренцию. Фигурантов дел Иванов назвать отказался, отметив, что пока это закрытая информация.

Заместитель руководителя Новосибирского УФАС Наталья Камнева уточнила, что сейчас в управление поступает много заявлений от центрального аппарата ФАС, который отслеживает сделки на торгах, а территориальные органы проводят их более глубокую проверку.

— В последнее время очень активизировались общественные организации, они мониторят торги, конкурсы и аукционы. Мы получаем от них заявления и проводим глубокие проверки. Выросла активность граждан, которые осуществляют закупочную деятельность у данных организаций, — перечисляет Камнева. — 173 заявления поступило от казначейства и КСП, 466 — из прокуратуры.

Напомним, осенью прошлого года по решению ФАС в округах создано 7 территориальных управлений по борьбе с картелями. Одно из них — в Новосибирске.

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