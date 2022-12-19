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В области определили ответственного за культурное наследие

  • 19/12/2022, 10:31
Автор:
Елена Макавчик, инспекция по охране объектов культурного наследия
Пока в статусе исполняющего обязанности.

С 15 декабря обязанности главы инспекции по охране объектов культурного наследия в Новосибирской области исполняет Елена Макавчик, до этого работавшая в должности замминистра ЖКХ. О данном назначении объявил губернатор Андрей Травников, предваряя оперативное совещание в областном правительстве.

Напомним, что ранее стало известно об отставке руководителя инспекции Елены Медведевой. Медведева работала в должности главы госинспекции по охране культурного наследия с июля 2019 года. Почти полгода до её назначения пост оставался вакантным после ухода с него бывшего руководителя инспекции Александра Кошелева. Само подразделение было сформировано на базе министерства культуры Новосибирской области в феврале 2018 года, ранее оно функционировало как самостоятельное подразделение регионального правительства.

Елена Макавчик с апреля 2016 года занимала пост заместителя министра ЖКХ и энергетики. Курировала вопросы расселения ветхого и аварийного жилья, капремонта, утилизации мусора.

наружная реклама

Инспекцию по охране культурного наследия предложили отстранить от согласования наружной рекламы и киосков

В начале декабря депутаты горсовета Новосибирска предложили отстранить инспекцию по охране культурного наследия предложили от согласования наружной рекламы и киосков. Основная причина: инспекция не принимает участие в обсуждении изменений, которые вносятся в их размещение в Новосибирске, а потом блокирует решения города.

 

Ранее редакция рассказывала о новых требованиях к размещению наружной рекламы в Новосибирске. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Отставки и назначения Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : культурное наследие


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