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В области выявлено более 1600 экономических преступления

  • 29/03/2018
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Таковы результаты работы регионального управления МВД за 2017 год.

В прошлом году сотрудниками полиции в Новосибирской области было выявлено более 1600 преступлений экономической направленности. Об этом на сессии регионального парламента заявил начальник главного управления МВД РФ региона Юрий Стерликов.

По его словам, основная доля этих преступлений (1030) относилась к категории тяжких и особо тяжких. Установлено более 600 лиц преступивших уголовный закон в этой сфере.

— Из выявленных преступлений 312 касались финансово-кредитной системы, 73 связаны с освоением бюджетных средств, 41 из сферы жилищно-коммунального хозяйства, 144 — из сферы потребительского рынка, 34 — с внешнеэкономической деятельностью, — добавил Стерликов.

В минувшем году, по оценкам начальника ГУ МВД, в регионе активнее велась работа по выявлению экономических преступлений в сфере сельского хозяйства — 47 (в 2016 — 35), топливно-энергетическом — 37 (16) и оборонно-промышленном комплексе — 18 (6). Выросло количество преступлений, связанных с операциями с недвижимостью.

В 2017 году в регионе также было пресечено более 550 преступлений коррупционной направленности, установлено 196 коррупционеров на имущество которых наложен арест на сумму более 980 миллионов рублей.

— Выполняя основную задачу по противодействию преступности в регионе, сотрудники органов внутренних дел раскрыли более 21 тысячи преступлений, в том числе почти 5 тыс относящихся к категории тяжких и особо тяжких, — добавил Юрий Стерликов. — На 12 % сократилась общее число нераскрытых преступлений, возросла доля раскрытых убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, мошенничеств, в том числе совершенных с использованием средств мобильной связи.

Также, начальник областного МВД заявил, что в прошедшем году большое внимание уделялось вопросам профилактики. В результате проведения профилактических мероприятий на 13% снизилось количество преступлений совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Антон Корниенко

Фото редакции

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