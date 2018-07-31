В ОКБ открылось Центральное стерилизационное отделение

Оно обошлось областному бюджету в 75 млн рублей.

Обработкой инструментов и материалов для всех операционных, процедурных и перевязочных областной больницы занимается новое Центральное стерилизационное отделение. 6 моечных машин, 4 паровых стерилизатора, 3 ультразвуковые машины и 26 сотрудников отделения обеспечат стерильными инструментами и материалами всю областную больницу, сообщили в пресс-службе ГНОКБ.

— Мы привыкли оценивать высокотехнологичную медицину по новым медицинским комплексам или лекарствам. А при этом, любая больница делает большую работу, которую никто не видит – стерилизацию инструментов и материалов. То, что появилось в областной больнице – это принципиально новый уровень в обработке материалов и инструментов; оборудование высочайшего класса гарантирует очень качественную обработку, — сказал министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский.

Отмечается, что появление стерилизационного отделения избавит от дополнительной и непрофильной работы медицинских сестер больницы. Раньше именно сестры в процедурных и операционных мыли, чистили и обрабатывали инструменты после операций. Сейчас все отработанные материалы и инструменты забирает транспортная бригада и везет в стерилизационное отделение.

— Я 30 лет занимаюсь хирургией и понимаю: то, что мы сделали – это, прежде всего, эпидемиологическая безопасность пациентов. И, конечно, мы очень рады и горды тем, что первой площадкой в Новосибирске с таким крупным стерилизационным центром с современным оборудованием стали мы, — отметил главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов.

Централизованное стерилизационное отделение обошлось областному бюджету в 75 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба ГНОКБ