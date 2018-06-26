В опорном НГТУ подготовили первых в России школьных шахматных педагогов

Диплом дает право преподавать шахматы в школах и учреждениях дополнительного образования.

В конце июня в опорном Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) состоялось торжественное вручение дипломов программы профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного образования (шахматы)», сообщили в пресс-службе университета.

Диплом дает право преподавать шахматы в школах и учреждениях дополнительного образования. Программа реализована в рамках гранта Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и Федерации шахмат России.

— Очень рад, что первая в России программа переподготовки была реализована на базе опорного Новосибирского государственного технического университета. Надеемся, что в дальнейшем мы продолжим развивать это направление совместно с федерацией шахмат Новосибирской области, — сказал проректор по учебной работе НГТУ Сергей Брованов.

Программа, рассчитанная на 305 часов в режиме занятий 2—3 раза в неделю, стартовала 19 декабря 2017 года и закончилась государственным экзаменом 5 июня 2018 года. Обучение прошли 36 шахматистов Новосибирской области, уже имеющие высшее или среднее специальное образование.

По словам члена президиума федерации шахмат Новосибирской области, куратора курса Алексея Долгова, важным моментом для создания этой программы было собрать и объединить в одном курсе разрозненные модули, начиная от основ педагогики до правил проведения международных соревнований. Проделана большая методическая работа, которая будет востребована в дальнейшем при организации постоянной программы как на базе НГТУ, так и на всероссийском уровне в дистанционном формате.

Будущие шахматные педагоги участвовали в лекциях и семинарах на тему «Правовые основы преподавания курса шахмат в школе», «История шахматной мысли», «Организационно-методическое обеспечение преподавания шахмат в школе», «Особенности проведения уроков по изучению свойств шахматной доски и фигур», «Особенности проведения уроков по шахматной тактике и стратегии. Внешкольная работа со школьниками», «Информационные и компьютерные технологии в шахматах» и др.

Занятия проводили квалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт преподавания шахмат в школе и учреждениях дополнительного образования, организации и проведения районных, областных и всероссийских соревнований.

Ранее глава Минобрнауки России Ольга Васильева заявляла, что планируется ввести обязательные уроки шахмат в начальных классах российской школы, первые занятия могут начаться уже в 2018 году. По данным Федерации шахмат Новосибирской области, для введения всеобщего шахматного обучения в регионе нужно подготовить около 500 преподавателей. Сейчас шахматы преподаются более чем в двухстах школах Новосибирской области, пока занятия в основном проходят в формате кружков.

Фото: пресс-служба НГТУ