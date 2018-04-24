В первом квартале 2018 г. портфель ВТБ Факторинг в Западной Сибири вырос на 26%

За три месяца профинансировано около 5 000 поставок на общую сумму порядка 7,5 млрд рублей.

По итогам первого квартала 2018 г. портфель ВТБ Факторинг в Западно-Сибирском регионе вырос на 26% по сравнению с первым кварталом прошлого года. В январе-марте было профинансировано около 5 000 поставок на общую сумму порядка 7,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Мы финансируем крупнейшие предприятия Новосибирска и соседних областей почти 10 лет. Все это время мы демонстрировали уверенный рост бизнеса. Это результат высокого доверия клиентов и соответствия наших финансовых решений потребностям западносибирских компаний. Сегодня с нашей помощью предприятия региона решают самые разнообразные задачи, в том числе синхронизируют финансовые и операционные циклы, удлиняют отсрочку, снижают кредитную нагрузку, минимизируют риск неплатежа. Наряду с традиционным факторингом, набирают популярность решения, позволяющие заказчикам финансировать поставки без привлечения поставщиков в договорную конструкцию с фактором, — отметил директор по развитию бизнеса ВТБ Факторинг в регионе «Западная Сибирь» Дмитрий Шишкин.

Фото: пресс-служба банка