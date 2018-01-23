В Первомайке появятся «Сокольники»

«Сибирь» построит в районе жилмассив из четырех домов.

Концерн «Сибирь» приступил к строительству ЖК «Сокольники» в Первомайском районе. На улице Ошанина будет построено три 25 — этажных дома и один 8-этажный по кирпично-монолитной технологии, которая подразумевает монолитный каркас и кирпичное заполнение. В домах предусмотрено единое остекление балконов и лоджий, наличие витражных окон, говорится на сайте компании. На огороженной территории будет реализована «Система контроля доступа и видеонаблюдения», во дворах установлены детские и спортивные площадки, тренажеры, проведено масштабное озеленение.

— Сдача первого 25-этажного дома запланирована на 4 квартал 2019 года. ЖК «Сокольники» — это семейный жилой комплекс, поэтому здесь будет мало квартир студий, но зато хороший выбор планировок 1-, 2- и 3-комнатных квартир с просторными кухнями-столовыми. Для комфорта будущих жителей в подъездах будет установлено по 4 скоростных, современных лифта. Продажа квартир уже открыта. На сегодняшний день цены на квартиры в ЖК «Сокольники» начинаются от 1 266 240 рублей, — отмечает первый вице-президент концерна «Сибирь» Дмитрий Червов.

В сосновом лесу, расположенном рядом с ЖК, компания планирует реализовать проект «Тропинки здоровья». «Сокольники» будут соединены с ул Одоевского дорогой с тротуаром и современным освещением. Рядом с ЖК расположены детские сады, школы, поликлиника, супермаркеты, а также Бердское шоссе и станция электропоезда.

Фото: пресс-служба концерна Сибирь