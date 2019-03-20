В ПЛП ждут нового резидента

В настоящее время в работе АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) находятся около 5 новых проектов. Агентство надеется в 2019 году заключить не меньше соглашений с новыми резидентами, чем в прошлом. Об этом гендиректор АИР Александр Зырянов рассказал на заседании бюджетного комитета регионального парламента.

— Площадка Б «Промышленно-логистического парка» (ПЛП) у нас уже полностью заполнена резидентами, сейчас мы ведем переговоры с РЖД, чтобы они немного потеснились по полосе отвода железной дороги. Думаю, что об этом уже можно говорить: планируется, что в ПЛП будет размещен еще один крупнейший транспортно-логистический центр по контейнерным перевозкам. При выходе на полную мощность он будет обеспечивать перевозки грузов в два раза больше, чем «Клещиха», — заявил Зырянов.

О какой компании идет речь, он уточнить отказался, отметив, что работа с потенциальным резидентом только началась.

— У этой компании есть серьезный интерес к Новосибирску. Они рассматривают варианты размещения в регионе своего контейнерного терминала, в том числе для решения задач, поставленных президентом РФ: по увеличению объема контейнерных перевозок в России чуть ли не в три раза, по увеличению скорости перевозок. Это солидная компания федерального уровня. Она работает в Москве. В ее планы входит создание подобных терминалов в ряде федеральных округов, — говорит Максимов.

Президент НП «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) Сергей Максимов отметил, что знает, о какой компании идет речь, так как встречался с ее представителями, но назвать инвестора также отказался.

По его словам, 50% новосибирского терминала компания намерена загрузить собственными объемами грузов. Еще 50%, возможно, будут перераспределяться среди действующих игроков регионального рынка контейнерных перевозок: «Клещиха» ПАО «ТрансКонтейнер», ТЛЦ «Евросиб-Терминал-Новосибирск», контейнерный терминал группы FESCO.

— Новый игрок намерен сотрудничать с новосибирскими компаниями по «последней миле», по экспедированию грузов в соседние регионы и сбору груза. Это откроет новые возможности сотрудничества и развития для новосибирских компаний, которые занимаются контейнерными перевозками, — рассуждает Сергей Максимов. — Что касается действующих в регионе терминалов, думаю, что конкуренция усилится, но на рынке места хватит всем.

Контейнерный терминал «Клещиха» ПАО «ТрансКонтейнер» сегодня рассчитан на пропуск 242 тысяч TEU в год, емкость складского хранения контейнеров — 4,7 тысячи TEU. ТЛЦ «Евросиб-Терминал-Новосибирск» занимает площадь около 31 га, из них 5,7 га — контейнерная площадка. Емкость единовременного хранения грузов — 6 тысяч TEU. Контейнерный терминал группы FESCO занимает около 16 га, из них 1,7 га — площадь контейнерной площадки. Емкость единовременного хранения — 1300 TEU, пропускная способность — 120 тысяч TEU в год.

— Сейчас в регионе существует дефицит контейнерных мощностей, но небольшой. Но если учесть, что перед отраслью поставлена задача наращивать контейнерные перевозки, если принять во внимание, что в 2017 году этот сегмент рынка вырос на 25%, в 2018 году — на 22%, а среднегодовой прирост за 5 лет составляет 15-17% в год, то можно ожидать роста грузопотока и дальнейшего развития процесса контейнеризации грузов и, как следствие, роста спроса на необходимую инфраструктуру, — уверен Максимов.

По словам президента СТЭЛС, работающие в регионе терминалы тоже не сидят сложа руки — у каждого есть планы по развитию и наращиванию мощностей.

Для обеспечения этого процесса, по его словам, параллельно с терминалами необходимо развивать железнодорожные станции. Сегодня с контейнерами в Новосибирске могут работать только станции «Новосибирск-Восточный», «Клещиха», «Иня-Восточный».

— Насколько готовы ПАО «РЖД» или частные компании вкладываться в инфраструктуру станций? Пока непонятно, но без их развития рост объема контейнерных перевозок в регионе уже невозможен, — поясняет президент СТЭЛС. — К примеру, новому резиденту ПЛП придется развивать станцию «Чик» для работы с 20 и 40-футовыми контейнерами.

Оценить объем инвестиций в это развитие Сергей Максимов затруднился, отметив, что это будет зависеть от мощности терминала.

Эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев отметил, что пока не слышал о намерениях крупного оператора контейнерных перевозок или транспортно-логистических услуг составить конкуренцию «ТрансКонтейнеру» в Новосибирске.

— На федеральном уровне у «ТрансКонтейнера», контролирующего около 40% контейнерных перевозок по сети железных дорог, практически нет сопоставимых конкурентов. Предполагается, что после окончания приватизации «ТрансКонтейнера» РЖД может попытаться создать вторую такую компанию, по крайней мере об этом заявлялось. Но вряд ли это произойдет быстро, — рассуждает аналитик. — Если в регион придет новый крупный игрок, то в этом случае в области возникает конкуренция на поле транспортно-логистических услуг с терминалом «ТрансКонтейнера» «Клещиха», а о планах ПЛП «Восточного» и тем более ПЛП «Мошково» выйти на это поле можно будет пока забыть.

В тоже время Калачев констатирует, что положение Новосибирска, расположенного в самом центре страны, являющегося крупнейшим транспортным узлом Западной Сибири, России и ЕАЭС неизбежно должно вызывать интерес со стороны транспортно-логистического бизнеса. Трудно переоценить значение региона для прохождения грузов по железной дороге между Востоком и Западом, а в перспективе — между Севером и Югом.

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