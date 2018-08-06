В полпредстве обсудили перспективы наземного электротранспорта

Сергей Меняйло рекомендовал руководителям производственных предприятий Сибири подумать о концессиях.

Участники рабочей встречи обсудили возможность создания в Сибири производства современных транспортных средств наземного электрического транспорта.

— В регионах округа сформированы необходимые научные компетенции, действуют крупные промышленные предприятия, выпускающие различные, в том числе инновационные, материалы и комплектующие для таких транспортных средств, — цитирует Сибирский окружной информационный центр полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

По словам полпреда, с учётом необходимости снижения негативного воздействия на окружающую среду в регионах округа перспективным является активное использование наземного электрического транспорта — современных модификаций трамваев, троллейбусов с удлиненным автономным ходом, электробусов.

— Для более оперативного и масштабного обновления системы общественного транспорта следует, среди прочих, рассматривать механизм концессионных соглашений, — добавил Меняйло.

Для успешной реализации названных проектов, нужна взаимная заинтересованность и взвешенный, конструктивный подход, как со стороны представителей производственных предприятий, так и со стороны региональных органов власти, органов местного самоуправления, отмечается в сообщении.

Напомним, новосибирское предприятие ООО «Лиотех» производит накопительные аккумуляторы для электротранспорта. РОСНАНО («Лиотех» входит в госкорпорацию) активно лоббирует его продвижение в регионах. В Новосибирске сейчас рассматривается несколько предложений от потенциальных концессионеров готовых развивать трамвай: ООО «Автодор-Инвест», «Объединённая ракетно-космическая корпорация» (ОРКК, входит в ГК «Роскосмос»). Кроме того, в регионе уже создано СП с Белоруссией по модернизации трамваев — ООО «БКМ-Сибирь».

Фото: Сибирского окружного информационного центра