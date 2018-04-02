В пос. Элитном выявлен подпольный цех по производству алкогольной продукции

В помещениях двух складов обнаружено около 4 тысяч литров готовой алкогольной продукции и около 40 литров спиртосодержащей жидкости.

30 марта 2018 года правоохранительными органами совместно с представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу в результате проведенных контрольных мероприятий в поселке Элитном Новосибирского района выявлен подпольный цех по производству алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Обнаружено оборудование кустарного производства, вспомогательные материалы, бобины с наклейками, стилизованными под федеральные специальные марки, этикетки и контрэтикетки и пустая тара под розлив готовой продукции. Также в помещении находилась готовая продукция — водка «Царская охота», «Парламент», «Лабиринт», «Тайга», «Талка», «Там бовский волк», «Хортица», «Сибирская стужа кедровая», «Финская Айс», «Финская Сильвер», «Океан»; коньяк «Лезгинка», — рассказали в пресс-службе.

В ходе проверки складских помещений в Кировском районе города Новосибирска установлены факты нелегального хранения алкогольной продукции.

— В помещениях двух складов обнаружено более 7 тысяч бутылок (около 4 тысяч литров) готовой алкогольной продукции (водка, коньяк, виски, вино известных торговых марок) с признаками подделки, спиртосодержащая жидкость в количестве около 40 литров в канистрах и стеклянных бутылках, а также бобины с этикетками и контрэтикетками, колпачки, пробки, используемые для укупорки бутылок, — уточнили в управлении Росалкогольрегулирования.

Отмечается, что в настоящее время оборудование, вспомогательные материалы и вся алкогольная продукция арестована. По фактам нелегального производства и оборота алкогольной продукции правоохранительными органами возбуждены уголовные дела.