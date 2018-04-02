Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

В пос. Элитном выявлен подпольный цех по производству алкогольной продукции

  • 02/04/2018
Элитный_1

В помещениях двух складов обнаружено около 4 тысяч литров готовой алкогольной продукции и около 40 литров спиртосодержащей жидкости.

30 марта 2018 года правоохранительными органами совместно с представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу в результате проведенных контрольных мероприятий в поселке Элитном Новосибирского района выявлен подпольный цех по производству алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Обнаружено оборудование кустарного производства, вспомогательные материалы, бобины с наклейками, стилизованными под федеральные специальные марки, этикетки и контрэтикетки и пустая тара под розлив готовой продукции. Также в помещении находилась готовая продукция — водка «Царская охота», «Парламент», «Лабиринт», «Тайга», «Талка», «Там бовский волк», «Хортица», «Сибирская стужа кедровая», «Финская Айс», «Финская Сильвер», «Океан»; коньяк «Лезгинка», — рассказали в пресс-службе.

В ходе проверки складских помещений в Кировском районе города Новосибирска установлены факты нелегального хранения алкогольной продукции.

— В помещениях двух складов обнаружено более 7 тысяч бутылок (около 4 тысяч литров) готовой алкогольной продукции (водка, коньяк, виски, вино известных торговых марок) с признаками подделки, спиртосодержащая жидкость в количестве около 40 литров в канистрах и стеклянных бутылках, а также бобины с этикетками и контрэтикетками, колпачки, пробки, используемые для укупорки бутылок, — уточнили в управлении Росалкогольрегулирования.

Отмечается, что в настоящее время оборудование, вспомогательные материалы и вся алкогольная продукция арестована. По фактам нелегального производства и оборота алкогольной продукции правоохранительными органами возбуждены уголовные дела.

Популярное с сайта

Ученые вновь предложили инновационные технологии утилизации мусора

02/04/2018
Одну из них планируют опробовать на полигоне, расположенном между Академгородком и Кольцово.

Таджикистан со 2 апреля ограничил авиасообщение с Россией по 11 маршрутам

02/04/2018
В список попали авиарейсы из Новосибирска в Душанбе и Худжанд.

Риэлторский бизнес становится фабрикой услуг

02/04/2018
Покупатели недвижимости стали смелее оперировать деньгами, а риэлторы активно осваивают информационные технологии, чтобы сохранить темпы развития бизнеса, считает генеральный директор сети агентств недвижимости «Квадротека» Владимир Голованов.

Мнение

Риэлторский бизнес становится фабрикой услуг

Все материалы

Банк Акцепт предлагает подарки к пасхе

02/04/2018

Кредитно-документарный портфель Росбанка в Западной Сибири превысил 12 млрд рублей

02/04/2018

Ученые вновь предложили инновационные технологии утилизации мусора

02/04/2018

В Банке Акцепт выросли ставки по валютным вкладам

02/04/2018

Травников: мы еще не ставим крест на «ПТК-30». Руслан Власов может войти в новосибирское правительство. 2018 будет годом вызова для банков, работающих с МСБ.

02/04/2018

Проект «FreePark» поможет автомобилистам найти парковку

30/03/2018

Банк «Левобережный» вошел в 50 крупнейших банков России по объему потребкредитов

30/03/2018

«Умные школы» заведут в сеть

30/03/2018

Институт теплофизики СО РАН поможет утилизировать ТКО Крыма

30/03/2018

Бинбанк снизил ставки по кредитам наличными на 0,5-1,5 процентного пункта

30/03/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag