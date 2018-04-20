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В посёлке «Горки Академпарка» будет построено 17 новых жилых домов

  • 20/04/2018
горки

Плановый срок окончания работ по строительству посёлка — 2020 год.

К началу 2018 года полностью завершено строительство первой линии из 20 многоквартирных домов (их заказчиком-застройщиком выступает Академпарк). Об этом сообщил генеральный директор АО «Академпарк» Владимир Никонов на пресс-конференции в региональном пресс-центре ТАСС.

По его словам, на застроенной территории создана необходимая для комфорта жителей инфраструктура: построена сеть дорог, обустроены тротуары, смонтированы системы уличного освещения, проведены линии оптоволоконной связи.

В планах на 2018 год – начало строительства новой линии, состоящей из 17 домов, строительство комплекса сервисно-бытового и культурного назначения, дальнейшее развитие дорожной сети, а также создание уникального ландшафтного дизайна на территории посёлка.

Плановый срок окончания работ по строительству посёлка – 2020 год.

Владимир Никонов подчеркнул, что главной задачей стало преодоление сложной ситуации, сложившейся в посёлке к началу 2017 года – тогда были просрочены сроки ввода в эксплуатацию более 80 жилых помещений (квартир и индивидуальных жилых домов).

— Ситуацию удалось выправить. В 2017 году введено в эксплуатацию и передано дольщикам 73 жилых помещения, ввод которых был просрочен. Сейчас в стадии передачи — ещё 9. Остались не введёнными только 3 индивидуальных жилых дома, мы планируем передать их дольщикам до конца второго квартала, — отметил Владимир Никонов.

Владимир Никонов, акцентировал внимание на то, что за все 5 лет строительства, с 2013 года до настоящего момента, в посёлке введено порядка 130 жилых помещений,

— Удовлетворение интересов дольщиков является для нас безусловным приоритетом. Поэтому мы ведём работу со всеми людьми, которые в сложный для посёлка период попали в ситуацию просрочки ввода жилья, и обратились за компенсацией. Здесь реализуется единый, прозрачный и в полной мере обеспечивающий законные права дольщиков подход — их исковые требования рассматриваются в судебном порядке, и суд принимает решения о суммах компенсаций. На текущий момент завершено рассмотрение 16ти дел, решения вступили в законную силу. Сумма компенсаций составила порядка 10 млн. руб.. Шесть дел находятся на стадии рассмотрения, — сказал Владимир Никонов.

Фото: gorki.academpark.com

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