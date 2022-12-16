В пригород Новосибирска уходят новостройки комфорт-, бизнес- и премиум-класса

Строительный рынок Новосибирска, как и России в целом, после полугодовой заморозки постепенно восстанавливается. К декабрю застройщики разобрались, как работать в новых условиях, анонсировали сразу несколько новых проектов. Некоторые из них очень любопытны, поскольку отображают новый тренд в строительной отрасли Новосибирска — вслед за массовым сегментом в пригород уходят проекты бизнес-, комфорт- и премиум-класса. В том, почему такое происходит, разбиралась редакция Infopro54.

В поисках тишины

Эксперты, опрошенные редакцией Infopro54, единогласно утверждают, что подобное жилье создается в первую очередь потому, что люди хотят жить в тишине. И ежедневные реалии к этому активно подталкивают.

По мнению управляющего партнера DSO Consulting Сергея Дьячкова, жилье «не в центре» приобретается в основном по одной причине: люди с достатком ищут комфорт подальше от городской суеты. Кроме того, как полагает собеседник, во времена кризисов разного рода потребление дорогого жилья продолжает оставаться более или менее стабильным. И это тоже является причиной того, что «нецентровое» и в целом недешевое жилье высокого класса стало интересным для девелоперов. Это приводит к появлению в пригороде Новосибирска дорогих новостроек.

Впрочем, если в Москве подобная динамика налицо, то в Новосибирске тенденция только начинается проявляться. Директор по управлению проектами и инвестициями ГК «Ёлка Девелопмент» Максим Марков уверяет, что в регионе пока только два подобных проекта, которые находятся в стадии реализации.

— На данный момент в Новосибирске есть два реализующихся проекта бизнес-класса. Премиум-класса, где в квартирах были бы отдельные комнаты для животных, прислуги и гардеробные с системой микроклимата, нет вообще. В бизнес-классе я бы выделил «Жуковку» и Flora&Fauna, в том числе потому, что это последние проекты в Новосибирске, получившие разрешение на строительство в лесной зоне. Они абсолютно разные, со своими недостатками, например в проектировании, но по ряду характеристик их можно отнеси к категории «бизнес», — говорит Марков.

Сергей Дьячков насчитал чуть больше, напомнив, что одними из первопроходцев в этом направлении были ЖК «Кедровый» (СК «Русь») и ЖК «Авиатор» (СК «Брусника»). Впрочем, собеседник тут же добавил, что подобного рода проекты новостроек в Новосибирске — штучные, большинство же по-прежнему нацелено на центр города, и продолжится эта тенденция, пока там есть земельные участки под застройку.

Управляющий новосибирской компании RID Analytics Елена Ермолаева согласна с коллегами, отмечая, что проекты бизнес-класса в основном реализуются в живописных местах, где экология несколько лучше, чем в городе — за этим и едут туда покупатели, а также за общей атмосферой некоторого уединения и близости к природе:

— Если речь идет о бизнес-классе новостроек Новосибирска, то покупатели у такого жилья соответствующие, в первую очередь в плане доходов, — отметила эксперт. — Кроме того, такое жилье себе часто не могут позволить семьи с маленькими детьми, так как удаленность от социальной инфраструктуры сильно затрудняет логистику: детей нужно возить в детский сад, в школу, это не всегда бывает удобно. Если же занятость взрослых членов семьи позволяет не ездить домой или из дома в часы пик, то вариант с жизнью за городом в комфортном, новом многоквартирном доме может быть привлекательным. Собственный загородный дом при этом может быть дороже и более хлопотным в содержании. Особенно если у дома есть земельный участок.

Руководитель отдела маркетинга и рекламы ГК «Первый строительный фонд» Елена Сазонова отмечает, что проекты бизнес- и комфорт-класса уже давно возводят в отдалении от центральной части города, а потому эта тенденция не является новой:

— В Новосибирске всегда были люди, желающие жить в условиях городского комфорта и при этом вблизи от природы, которых не смущает дорога, ранние подъемы. Для них крайне важно иметь возможность дышать свободным и свежим воздухом, растить детей в экологически благоприятных районах, проводить выходные на природе, вдали от шума, пробок и людской толчеи.

По мнению эксперта, еще большему спросу на подобного рода жилье способствует плотность застройки центра: сложно возводить комфортные, просторные, технически современные проекты в стесненных условиях центральной части города:

— Близость к природе, чистый воздух, лес, река, роща, простор — это существенное преимущество любого проекта. В этом смысле отдаленные районы более обеспечены такими «фишками». Яркие примеры подобной застройки в Новосибирске — Akadem Klubb, Flora&Fauna, а из свежего — «Ботаника». Все проекты интересные, концептуальные, выверенные.

По наблюдению Айрата Ямаева, генерального директора One Company, с точки зрения размещения жилья комфорт- и бизнес-класса на окраинах наиболее ярко идет развитие северного направления города.

— Здесь сразу несколько застройщиков очень активно занимаются комплексным развитием территорий и строят целые микрорайоны, наполненные всем необходимым для комфортного проживания. В данной локации наиболее яркие представители данного сегмента — Flora&Fauna, «Стрижи» и «Новый Кедровый». Также стоит отметить направление Академгородка, где исторически имеется спрос на современное жилье высокого уровня — и здесь строятся интересные объекты, — комментирует эксперт. — В ближайшие 5-10 лет в северной части города Новосибирска будет наиболее заметное развитие и насыщение города современным жильем комфорт- и бизнес-класса.

Жизнь в уединении, рядом с необходимым

Основатель девелоперской группы ГК «Мета» Владимир Мартыненков полагает, что даже в рамках реализации проектов бизнес- и премиум-класса вопрос удобства и доступности социальной инфраструктуры играет первостепенную роль. Весомая часть состоятельных людей — с семьями, где воспитываются дети. Поэтому наличие в шаговой доступности школы и детского сада для многих является определяющим:

— В этом плане областные власти сделали достаточно много, построив сады и школы в отдаленных от центра города районах на перспективу, где строительство жилых проектов пока только ведется.

По мнению Мартыненкова, если условия позволяют человеку не ездить в офис, расположенный в центре города, каждый день, жилье в пригороде может стать приоритетным:

— Утром люди привели ребенка в школу или садик, а дальше день в их распоряжении, с удобным для работы графиком. Поэтому, если говорить о проекте, который мы сейчас реализуем недалеко от Академгородка (Tesla Park), то при выборе земельного участка, мы рассматривали не только хорошую экологию, но и наличие необходимой инфраструктуры, — отметил Мартыненков.

Директор «Строительная фирма Проспект» Владимир Монагаров также полагает, что доступность хорошей инфраструктуры — одно из основных преимуществ при выборе жилья в новостройках Новосибирска. В этом ракурсе работа должна вестись комплексно и всесторонне, при тесном взаимодействии администраций с застройщиком.

— В настоящее время забота об удобстве и комфорте жильцов при возведении как отдельных домов, так и целых микрорайонов является безусловным приоритетом достойного застройщика, вне зависимости от территориальной принадлежности застройки. Так, например, в наукограде Кольцово, где мы ведем застройку, работа идет комплексно, с повышенным вниманием к эффективности использования территорий. Концептуальные вопросы развития и создания инфраструктуры решаются вместе с администрацией наукограда, — говорит Монагаров.

Владимир Мартыненков добавляет, что хорошая территория не должна отменять грамотного подхода к самому зданию, где обязательно должны быть качественная обшивка, интересная планировка как всего дома, так и отдельных квартир. Иначе проект «не выстрелит».

— Каждый из застройщиков имеет свой глубокий концептуальный замысел развития территории. Общими факторами при этом являются хорошая транспортная доступность, наличие соснового бора, высокий уровень качества строительства и развитая инфраструктура, — соглашается Айрат Ямаев. — Для популяризации спальных районов необходимо очень комплексно развивать инфраструктуру и создавать современное комфортное и безопасное пространство. Кроме того, в последнее время покупатели очень внимательно относятся к архитектурному и концептуальному содержанию такого рода проектов. Ведь наличие дополнительных смыслов всегда упрощает процесс выбора жилого пространства.

Где ищут жилье и кто его покупает?

По наблюдениям основателя и руководителя компании «МЕТР» Эдуарда Ляхова, пропорция строительства всегда была следующая: 30% — в пригороде и 70% — в городе.

— За последнее время существенных изменений в этой пропорции мы не замечаем. Говорить подробнее о портрете покупателей квартир в новостройках в спальных районах Новосибирска сложно: все зависит от локации, проектов, которые в них представлены.

Один из наших новых объектов (квартал «Основатели») тоже находится в спальном районе. Анализ показал, что локация оказалась интересна для семейных людей. Для них дом — это не только квартира, но и вся территория комплекса, поэтому люди обращают внимание на состояние квартала и хотят, чтобы там было чисто, красиво, уютно. Они заботятся о своей семье и готовы обеспечивать лучшее для них, — поясняет Ляхов.

Айрат Ямаев считает, что каждый застройщик, который осознанно подходит к реализации своих проектов, задает вопрос о том, как искать покупателя, на самом первом этапе подготовки к строительству.

— Ответы находятся самые разнообразные: от строительства собственного пляжа или фонтана у дома до глубокой проработки каждого элемента благоустройства. Для донесения этой исключительной информации до потребителя застройщики охотно привлекают агентства недвижимости и различные медийные маркетинговые инструменты, — поясняет эксперт.

Сергей Дьячков полагает, что покупатели такого жилья находятся стандартно, через каналы — рекламу, в первую очередь в изданиях для хорошо зарабатывающих, личные контакты с потребителями, участие девелоперов в различных мероприятиях для таких людей.

Однако перспективы развития подобного направления строительного рынка Новосибирска, по мнению Сергея Дьячкова, не совсем радужные. По его словам, беда состоит в том, что в нынешней экономической ситуации рост числа потребителей такого жилья вряд ли существенно обгонит рост числа строящихся квартир подобного уровня, а снижать цены в понимании девелопера — это терять позиционирование.

— Думаю, уже в этом году мы увидим кризис продаж описываемого жилья. Если кто не верит мне — смотрите на то, что сейчас происходит в Москве, — резюмировал собеседник.

Ранее редакция рассказывала о том, что в регионе стартует крупный проект жилищного строительства.

Фото предоставлено ООО «СПН», ООО Строительная фирма «Проспект», ГК «Первый строительный фонд»