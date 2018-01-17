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В рамках «Городской электрички» планируется открыть 4 станции

  • 17/01/2018
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Запуск этого проекта позволит увеличить пассажиропоток на сети «Экспресс-пригород» на 50%.

— Представители из ЗСЖД вышли к правительству нашей области с предложением реализовать проект «Городская электричка». Планируется разбить его на три этапа и полностью завершить проект к 2025 году, — рассказал на пресс-конференции врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

На первом этапе предусмотрено развитие движения на левом берегу, на втором — на первом, а третьим этапом будет закольцовка маршрута по территории Новосибирска и Новосибирского района.

На левом берегу планируется построить три станции: «Чемская», «Клещиха» и «Чистая Слобода». Расчетный маршрут движения: станции Издревая — Инская — Чемская —Клещиха — Чистая Слобода — Ипподром — Новосибирск-Западный — Новосибирск-Главный. На правом берегу запланировано строительства станции в районе Торгового центра «Норд Молл», с маршрутом Норд-Молл — Иня-Восточная — Новосибирск-Восточный — Гагаринская — Новосибирск-Главный. Закольцовка маршрута пройдет через Иня-Восточная — Мочище — Сокур — Жеребцово — Издревая.

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 — Опыт других городов показывает, что городская электричка, как вид транспорта, дает серьезный толчок развитию территории. На мой взгляд, есть все шансы, чтобы этот проект был реализован в Новосибирске. До конца февраля мы ждем резюме по итогам обсуждения проекта в мэрии и горсовете Новосибирска. Если решение будет положительным, то будем обращаться в ОАО РЖД, — добавил Травников.

По словам врио губернатора, в случае одобрения со стороны РЖД, ЗСЖД планирует реализовать часть работ — строительство станций, подготовка путей — за собственный счет. Возведение пересадочных узлов, их включение в маршрут наземного транспорта, в том числе подведение трамвайных линий, будет входить в задачи муниципалитета и региона.

На решение вопроса по «Городской электричке» планируется выйти в ближайшие месяцы

Ориентировочную стоимость проекта Травников не озвучил, но отметил, что по расчетам ЗСЖД пассажиропоток по сети компании после запуска «Городской электрички» вырастет на 11 млн человек в год, в сутки — плюс 11,5 тыс пассажиров.

— Есть основание предположить, что при росте пассажиропотока у компании будет возможность не увеличивать стоимость проезда, — говорит врио губернатора.

Этот проект Андрей Травников уже обсудил с представителями РЖД в рамках Гайдаровского форума.

С электричек новосибирцы пересаживаются на автотранспорт

В 2016 году дочерняя компания ЗСЖД ОАО «Экспресс-пригород» перевезла более 21 млн пассажиров (-1,1%), из них на около 14,6 млн составили платные поездки, при этом 673 тыс пассажиров воспользовались абонементами. Их доля в 2016 году выросла на 9%. Количество льготников за год выросло на 3% до 6,8 млн пассажиров. В 2016 году на первые четыре зоны пришлось около 14 млн перевезенных пассажиров. Стоимость проезда на электропоезде в пределах городской черты составляет от 21 до 53 руб. Доходы «Экспресс пригород» от перевозки пассажиров по итогам 2016 года составили 975,6 млн руб (+1,1%, без учета субсидий), что связано увеличением средней дальности поездок. Из них 739 млн за счет платных категорий граждан. Субсидии, полученные компаний, составили 362 млн руб (+11%). Расходы компании от деятельности перевозчика составили 888,6 млн руб (+4,4%).

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

 Юлия Данилова

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