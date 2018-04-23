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В регионе начата работа по формированию модели Новосибирского научного центра

  • 23/04/2018
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Рассмотрены первые шесть проектов. На очереди — ещё полтора десятка.

Врио губернатора Андрей Травников, члены правительства Новосибирской области, представители образовательных учреждений и институтов СО РАН обсудили первые шесть проектов, которые должны войти в модель развития Новосибирского научного центра. На очереди — ещё полтора десятка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что все проекты сформированы с учётом концепции развития территории, которая была презентована главе государства 8 февраля, и призвана охватить все аспекты, начиная от совершенствования научной базы и создания социальной, инженерной инфраструктуры, до развития сети транспортных коммуникаций между муниципалитетами, входящими в создаваемую научную агломерации.

В пресс-службе уточнили, что участники совещания рассмотрели проекты по созданию центра нанотехнологий, междисциплинарного исследовательского комплекса аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики, центра генетических технологий, а также по созданию источника синхротронного излучения ЦКП «СКИФ» и развитию инфраструктуры НГУ.

Что касается создания источника синхротронного излучения, на совещании отметили, что реализация этого проекта важна не только для развития ядерной физики и фундаментальных научных исследований. Фактически, отметил Андрей Травников на оперативном совещании 23 апреля, появляется центр оказания услуг для различных направлений — физики, медицины, аграрных наук, микробиологии, материаловедения и многих других. Более того, создание подобного объекта — серьезная работа для строительного комплекса региона, для сферы машиностроения.

— Работа в рамках проектов новосибирского научного центра даст дополнительную загрузку высокотехнологичными заказами новосибирским предприятиям, — заявил врио губернатора.

Все работы по составлению плана развития территории с высокой концентрацией исследований и разработок, особенно подчеркнул глава области, должны быть проведены в максимально сжатые, жесткие сроки. Андрей Травников напомнил, что 18 апреля официально опубликован перечень поручений президента РФ Владимира Путина, которые утверждены главой государства по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с учёными Сибирского отделения РАН. Правительство Новосибирской области совместно с Российской Академией наук и Правительством РФ обязано подготовить и представить план развития Новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок уже к 30 сентября текущего года.

В связи с необходимостью завершить работу в рамках поручений Президента в указанные сроки, глава региона рекомендовал членам Правительства, участникам рабочих групп по разработке пилотной типовой модели скорректировать графики отпусков и перенести отдых на осень-зиму этого года.

Также Андрей Травников отметил, что создание модели развития территории с повышенной концентрацией науки и инноваций на примере новосибирского научного центра идёт параллельно с другим важным процессом — формированием направления развития научного и инновационного потенциала в рамках Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

 

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