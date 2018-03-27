Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

В регионе пройдёт V Всероссийская конференция по развитию агломераций

  • 27/03/2018
t_graf06

Регион будет проводить мероприятие в пятый раз.

Утверждён план мероприятий по подготовке и проведению V Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Конференция пройдёт в г. Новосибирске 31 мая – 1 июня 2018 года в пятый раз. Цели проведения мероприятия – повышение результативности государственной политики и управления социально-экономическими процессами в сфере развития Новосибирской агломерации и городских агломераций России в целом, межрегиональное сотрудничество, обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития Новосибирской области.

Отмечается, что на IV Всероссийской конференции по развитию городских агломераций России, прошедшей в Новосибирске в 2017 году, обсуждались вопросы, касающиеся создания стратегии пространственного развития территорий, вопросы реализации государственно-частного партнёрства, межмуниципального взаимодействия, особенностей агломерационных процессов в регионах России.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

Популярное с сайта

Клиенты ВТБ получат 10% cash-back при оформлении автокредита

28/03/2018
Обслуживание будет предоставлено в рамках пакета «Автолюбитель».

В Чистой Слободе построят станцию наземного метро

28/03/2018
Для обеспечения жителей комфортными условиями проживания, необходим комплексный подход к развитию инфраструктуры, в том числе дорожной.

До конца года «Сколково» планирует привлечь более 50 резидентов из Новосибирска

27/03/2018
В числе привлекательных для фонда направлений: ИТ, биомедицина, агротехнологии, энергоэффективность и энергетика, а также индустрия- 4.0.

Мнение

Нужно четко понимать, что вы и компания — не одно и то же

Все материалы

Эксперты ФАТФ могут приехать на беседу с бизнесом в регионы Сибири

28/03/2018

ГК «Восток-Моторс» станет официальным дилером марки LEXUSв Новосибирске

28/03/2018

В Чистой Слободе построят станцию наземного метро

28/03/2018

До конца года «Сколково» планирует привлечь более 50 резидентов из Новосибирска

27/03/2018

Завод «Тайра» может войти в программу реиндустриализации

27/03/2018

ТОП-10 «вредных» нормативов градостроительного проектирования

27/03/2018

Южно-Чемской жилмассив: детсад, поликлиника, электричка

27/03/2018

Мэрию Новосибирска зовут в «облака»

27/03/2018

Новосибирский ОРЦ будет сдан в эксплуатацию во II квартале 2019 года

26/03/2018

HONKA и «Соловьиная роща» подписали соглашение

26/03/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag