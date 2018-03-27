В регионе пройдёт V Всероссийская конференция по развитию агломераций

Регион будет проводить мероприятие в пятый раз.

Утверждён план мероприятий по подготовке и проведению V Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Конференция пройдёт в г. Новосибирске 31 мая – 1 июня 2018 года в пятый раз. Цели проведения мероприятия – повышение результативности государственной политики и управления социально-экономическими процессами в сфере развития Новосибирской агломерации и городских агломераций России в целом, межрегиональное сотрудничество, обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития Новосибирской области.

Отмечается, что на IV Всероссийской конференции по развитию городских агломераций России, прошедшей в Новосибирске в 2017 году, обсуждались вопросы, касающиеся создания стратегии пространственного развития территорий, вопросы реализации государственно-частного партнёрства, межмуниципального взаимодействия, особенностей агломерационных процессов в регионах России.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска