В регионе проведено более 1,5 тысяч административных обследований объектов земельных отношений

Они осуществляются государственными земельными инспекторами без взаимодействия с собственниками или пользователями земельных участков.

Управление Росреестра по Новосибирской области в рамках осуществления надзора за соблюдением земельного законодательства проводит административное обследование объектов земельных отношений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Административное обследование включают в себя замеры границ участков без непосредственного доступа на него, фотосъемку, проверку документов о праве собственности на земельный участок.

Отмечается, что указанные действия осуществляют государственные земельные инспекторы без взаимодействия с собственниками или пользователями земельных участков.

С начала года государственными земельными инспекторами Новосибирской области проведены административные обследования в отношении 1 532 объектов земельных отношений, это больше, чем за весь прошлый год. Во втором квартале 2018 года проведено 997 обследований, что почти в 2 раза больше, чем в первом квартале.

По результатам административных обследований управлением Росреестра в дальнейшем будут инициированы плановые и внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства в отношении нарушителей.

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