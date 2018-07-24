Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

В регионе проведено более 1,5 тысяч административных обследований объектов земельных отношений

  • 24/07/2018
picket

Они осуществляются государственными земельными инспекторами без взаимодействия с собственниками или пользователями земельных участков.

Управление Росреестра по Новосибирской области в рамках осуществления надзора за соблюдением земельного законодательства проводит административное обследование объектов земельных отношений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Административное обследование включают в себя замеры границ участков без непосредственного доступа на него, фотосъемку, проверку документов о праве собственности на земельный участок.

Отмечается, что указанные действия осуществляют государственные земельные инспекторы без взаимодействия с собственниками или пользователями земельных участков.

С начала года государственными земельными инспекторами Новосибирской области проведены административные обследования в отношении 1 532 объектов земельных отношений, это больше, чем за весь прошлый год. Во втором квартале 2018 года проведено 997 обследований, что почти в 2 раза больше, чем в первом квартале.

По результатам административных обследований управлением Росреестра в дальнейшем будут инициированы плановые и внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства в отношении нарушителей.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainArchive

Популярное с сайта

Робот запишет в поликлинику и в спортзал

24/07/2018
Новосибирские разработчики предложили бизнесу автоматизированные системы коммуникаций с клиентами.

Предпринимателей Новосибирска приглашают к участию в бизнес-миссии в г. Казань

24/07/2018
Она пройдет с 19 по 22 августа 2018 года.

Дмитрий Савельев представил подписные листы в региональный избирком

23/07/2018
Он выдвигается региональным отделением политической партии «ЛДПР».

Мнение

Новые правила работы застройщиков

Все материалы

Вклады в валюте стали более доходными и начали пользоваться спросом

23/07/2018

«Мультикарта» ВТБ с опцией «Коллекция» получила награду Frank RG

23/07/2018

ФАС признала жалобу по конкурсу регионального оператора мусора необоснованной. «Промбиотех» ведет переговоры со стратегическим инвестором. Станислав Тишуров назначен врио замгубернатора.

23/07/2018

Лидеры продаж премиального сегмента в Новосибирске

20/07/2018

В Новосибирске продолжаются митинги против повышения пенсионного возраста

19/07/2018

Клиенты ВТБ Лизинг выбирают седаны

19/07/2018

ВТБ выступит титульным партнером теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

19/07/2018

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2 раза по итогам 1 полугодия

19/07/2018

Банк «Открытие» включен в перечень банков, уполномоченных открывать счета для госзакупок

18/07/2018

Промсвязьбанк вошел в перечень банков для проведения госзакупок

18/07/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×