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Businessjump

В регионе сократился рынок автомобилей с пробегом

  • 30/03/2018
с пробегом 54

С начала года рынок подержанных автомобилей в Новосибирской области уменьшился на 12,3%.

Регион занял 22 место в ТОП-30 рынка легковых автомобилей с пробегом, по версии «Автостат». Как отмечают эксперты аналитического агентства, в большинстве субъектов РФ наблюдается положительная динамика вторичного рынка (в 21 из ТОП-30), однако в Новосибирской области рынок б/у машин сократился.

Напомним, что аналитическое агентство «Автостат» провело исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам января — февраля 2018 года, в результате которого был составлен рейтинг 30 крупнейших региональных вторичных рынков.

В большинстве субъектов РФ отмечена положительная динамика вторичного рынка. Сильнее всего он вырос в Чечне (+50,6%). В Дагестане рост автомобилей с пробегом достиг 29,2%.

Но в 21 субъекте РФ отмечается падение вторичного рынка, и эта тенденция затрагивает каждый четвертый регион страны. Самое большое падение зафиксировано в Ингушетии (-16%). В «минусе» находятся и Новосибирская область (-12,3%), а также соседи: Кемеровская область (-5,5%), Омская область (-1,4%).

Михаил Фишер

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