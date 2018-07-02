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В регионе создадут 67 площадок временного накопления ТКО

  • 02/07/2018
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В областную программу по развитию системы обращения с отходами внесены корректировки.

— В изменениях, которые вносятся в госпрограмму, предполагается создание в регионе площадок временного накопления твердых коммунальных отходов. Их нельзя включить в тариф, поэтому необходимо финансировать за счет бюджета, — заявил на заседании правительства области врио министра ЖКХ Денис Архипов.

Судя по документам, в рамках госпрограммы планируется до 2020 года создать 67 площадок временного накопления ТКО. Это позволит снизить затраты на транспортировку отходов до мест их конечного размещения. Предполагается, что вокруг Новосибирска будет построено четыре полигона для сортировки и утилизации ТКО.

Выбрано новое место для мусорного полигона

Кроме того, во всех муниципальных районах и городских округах области в 2018 году планируется создание мест сбора отдельных видов опасных отходов, образующихся у населения. Речь идет о специальных контейнерах для отработанных ртутьсодержащих ламп и батареек.

Общий объем финансирования госпрограммы на 2015-2020 годы составляет около 7 млрд руб, из них в 2018 — 74 млн. В 2019 году также предусмотрено вложение средств из внебюджетных источников — почти 6,4 млрд руб. Напомним, до сих пор не расторгнуто концессионное соглашение с ООО «Экология Новосибирск», которое регион заключил в 2016 году. На минувшей неделе пресс-служба группы «ВИС» («Экология-Новосибирск» входит в группу — ред.) сообщила, что компания готова вносить корректировки в заключенное соглашение.

Фото: dmitri_66

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