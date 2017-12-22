В регионе стартовала разработка стратегии социально-экономического развития области

Диагностику ситуации в регионе планируется завершить до 10 марта.

В региональном правительстве прошло первое заседание нового состава Совета по вопросам разработки и реализации стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года, сообщили в пресс-службе правительства.

Члены Совета обсудили организационные вопросы: формирование рабочих групп и президиума Совета, возможности привлечения к разработке стратегического документа ведущих экспертов федерального уровня, синхронизацию сроков разработки стратегии развития региона и разработки стратегии развития Новосибирска.

Открывая заседание Совета, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что в ближайшее время должна быть утверждена Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года, затем — Стратегия пространственного развития РФ до 2030 года.

— Наше видение развития Новосибирской области, наши планы и программы должны совпадать с планами федеральными, и в соответствии с законодательством стратегия развития региона должна учитывать основные параметры государственных программ, — уточнил врио губернатора.

По словам главы области, стратегия развития региона должна быть ориентирована на собственные ресурсы, на раскрытие того потенциала, которым обладает наш регион. При этом, отметил Андрей Травников, не следует снижать активность по привлечению инвесторов как из других регионов России, так и из других стран.

Планируется создать ряд рабочих групп, в которые будут привлечены необходимые эксперты, представители органов исполнительной власти региона, мэрии Новосибирска. Параллельно с работой над формированием стратегии будет разрабатываться план ее реализации.

Об основных подходах к разработке стратегии социально-экономического развития региона на период до 2030 года сообщила врио заместителя председателя правительства области — министра экономического развития Ольга Молчанова. Она представила для обсуждения сроки этапов разработки документов. Первый этап — диагностика социально-экономического развития Новосибирской области — планируется завершить до 10 марта 2018 года. Второй — разработку проекта стратегии — до 15 мая 2018 года, презентация и корректировка проекта стратегии должны быть завершены в срок до 30 июня 2018 года. Согласование с федеральными органами исполнительной власти и Законодательным Собранием Новосибирской области — до 20 декабря 2018 года.

По итогам обсуждения был утвержден принцип формирования рабочих групп Совета, основанный на приоритетных направлениях развития региона. Так, в отдельные направления выделены развитие науки, развитие Новосибирска (и/или Новосибирской агломерации), развитие образования. Кроме этого был расширен список задач, стоящих перед группой по экономическому и инвестиционному развитию региона: в перечень основных вопросов добавлено определение потенциала роста доходов бюджета области. Состав рабочих групп должен быть утверждён к 20 января. К этому же сроку глава региона поставил задачу подготовить предложения и замечания по корректировке проекта технического задания.

После окончательного согласования состава рабочих групп будет сформирован президиум, заседания которого, как подчеркнул врио губернатора, должны проходить не менее одного раза в месяц.

По предложению Андрея Травникова также принято решение провести в конце января следующего года стратегическую сессию с участием всех желающих обсудить программный документ региона.

В пресс-службе напомнили, что о необходимости формирования стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года врио губернатора заявил в конце ноября, а 19 декабря глава региона подписал Постановление, утверждающее новый состав Совета по вопросам разработки и реализации стратегии социально-экономического развития Новосибирской области.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области