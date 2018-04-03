В регионе утвержден порядок распределения дополнительных 500 млн рублей господдержки для АПК

Средства направлены на компенсацию снижения цен на рынке зерна и успешного проведения весенне-полевых работ.

3 апреля врио губернатора области Андрей Травников провёл внеочередное заседание правительства Новосибирской области, на котором были приняты изменения в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области на 2015-20 годы», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что эти изменения необходимы для приведения объёмов финансирования госпрограммы к параметрам Закона «О бюджете Новосибирской области на 2018 г. и плановый период 2019-20 гг.» в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета в сумме 500 млн рублей. Средства направлены на предоставление поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства для компенсации снижения цен на рынке зерна и успешного проведения весенне-полевых работ.

Также внесены изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 №37-п «О государственной программе Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области на 2015-20 годы».

Согласно утверждённой методике, размер субсидий на проведение агротехнологических работ сельхозпроизводителям определяется исходя из доли посевной площади получателя государственной поддержки в общей посевной площади Новосибирской области по установленной министерством сельского хозяйства формуле.

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