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В регионе запущено обновленное мобильное приложение для записи к врачу

  • 20/04/2018
стетоскоп

Пользователям необходимо заполнить номер страхового полиса или СНИЛС, чтобы записаться к врачу на прием в поликлинику.

Обновленный и расширенный интернет-сервис для записи на прием к врачу стал доступен жителям Новосибирской области. Записаться можно через мобильное приложение «Запись на прием к врачу». Кроме того, сервис доступен всем зарегистрированным пользователям на Едином портале госуслуг, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Интернет-сервис разработан министерством здравоохранения Новосибирской области совместно с департаментом информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. Мобильное приложение «Запись на прием к врачу» бесплатное, доступно для скачивания на всех смартфонах и мобильных гаджетах с операционными системами iOS и Android. Пользователям необходимо заполнить номер страхового полиса или СНИЛС, чтобы записаться к врачу на прием в поликлинику.

— Когда пользователь внесет необходимую информацию, система предложит ему выбрать специалиста из числа врачей, а также дату и время, удобные для посещения. При подтверждении записи к врачу пациенту будет предложено внести автоматическое напоминание в календарь мобильного телефона о дате и времени визита к врачу. При необходимости, запись можно перенести или отменить через мобильное приложение в один клик, — сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Сайт системы по адресу www.zdravnsk.ru перестал работать в обед 2 апреля. Комментируя ситуацию с «Электронной регистратурой», в региональном Минздраве РБК Новосибирск сообщили, что «сбой связан с выходом из строя коммуникационного оборудования, которое обеспечивало вызов врача по номер 124».

Фото: pixabay.com, автор- Bru-nO

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